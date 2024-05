Asociación mayoritaria de fiscales planta a García Ortiz en la reforma del Estatuto por poner "en duda" su independencia

La Asociación de Fiscales (AF) ha anunciado su "voluntad de no continuar en la mesa de trabajo para elaborar un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)", de cara a una Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que deje en manos de los fiscales las causas penales, al considerar que las "inaceptables insinuaciones" del fiscal general, Álvaro García Ortiz, ponen "en duda" la "profesionalidad e independencia" de las asociaciones. La asociación mayoritaria de la carrera fiscal se ha pronunciado así en un comunicado emitido este lunes después de que el pasado jueves García Ortiz dijera que veía una "identidad de objetivos" dentro de las asociaciones de jueces y fiscales con "determinados partidos políticos". "Yo no puedo decir que en el ejercicio de su profesión los miembros de la judicatura y los partidos políticos estén combinados. Lo que sí que creo es que hay una identidad de objetivos a veces entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales, hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos", señaló el fiscal general en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press. La comisión ejecutiva de la AF ha asegurado que dichas declaraciones han "roto el marco idóneo y necesario para continuar los trabajos asociativos conjuntos para la elaboración de un nuevo Estatuto", por lo que ha acordado "levantarse de la mesa constituida al efecto por el fiscal general". Así las cosas, han criticado a García Ortiz por acusar a las asociaciones de "estar politizadas", algo que, a su juicio, no respeta el trabajo que realizan. LA MESA DE TRABAJO Fue el pasado 10 de abril cuando García Ortiz y las tres asociaciones fiscales se reunieron por primera vez para empezar a estudiar una reforma del Estatuto Fiscal ante una eventual reforma de la LeCrim que quite a los jueces la dirección de las investigaciones penales para dejarlas en manos de los fiscales. Fuentes conocedoras de aquel encuentro precisaron a Europa Press que la reunión versó en su mayoría en estudiar sobre cómo se puede generar una comisión de estudio para modificar el Estatuto, partiendo de estudios previos que ya existían al respecto en la carrera fiscal, como el impulsado por el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce. Con todo, las fuentes consultas señalaron que desde la AF insistieron en la necesidad de blindar la independencia de la institución, no solo del fiscal general, sino también de los propios fiscales con un sistema transparente de adjudicación de asuntos y con transparencia en la comunicación del Gobierno. La reunión entre García Ortiz y las asociaciones tuvo lugar después de que el Ministerio de Justicia anunciara su intención de recuperar este 2024 el proyecto de una nueva LeCrim. Según las fuentes fiscales consultadas por esta agencia de noticias, desde la Fiscalía General entienden que "esta nueva ley debe ir acompañada necesariamente" de un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, lo que ha impulsado al fiscal general a convocar a la AF, la UPF, y la APIF.