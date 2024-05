Albares asegura que el acuerdo de Gibraltar garantiza derechos actuales y futuros de los trabajadores del Campo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el acuerdo sobre Gibraltar que negocian Bruselas y Londres garantizará los derechos de los trabajadores transfroterizos tanto de los actuales como de los futuros. Así lo ha hecho tras reunirse en la sede del Ministerio con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y con algunos de los alcaldes del Campo de Gibraltar, entre ellos los de Algeciras, La Línea y San Roque. "Mi principal guía y objetivo en toda la negociación es la defensa y protección de sus derechos", ha asegurado tras ser preguntado por el futuro de los alrededor de 15.000 trabajadores transfronterizos que cada día acuden al Peñón y que representan, según el ministro, "más del 50% de la fuerza laboral". El acuerdo va a garantizar, ha dicho Albares "los derechos de los trabajadores del Campo de Gibraltar, no solo de los actuales sino también de los futuros" y además también lo que se busca es que "sus vidas sean más fáciles, facilitar la movilidad cuando se desplazan para trabajar y lo que tiene que ver con aspectos sociales de su trabajo". También quedará recogido en el futuro acuerdo, ha precisado el ministro, la cuestión relativa a la entrada y salida de soldados británicos llegados al puerto y al aeropuerto militar de Gibraltar hacia España, aunque no ha querido entrar en detalles. "Es una de las cosas sobre las que estamos hablando" y cualquier aspecto relativo a ello quedará "perfectamente controlado y definido". Por lo que se refiere al uso compartido del aeropuerto, uno de los temas de fricción en la negociación y sobre el que España ha hecho especial hincapié, Albares ha defendido que contribuiría a "dinamizar y ayudar al desarrollo del Campo de Gibraltar", tanto desde el punto de vista turístico como económico. Así, ha recordado que ya entre 2006 y 2011 hubo vueltos directos desde algunas ciudades españolas y desde otros puntos de Europa al Peñón y ha bromeado con que ha dicho a los asistentes que espera poder verlos la próxima vez "con un vuelo desde ese aeropuerto a Madrid y no con las complejidades que hay en estos momentos". El objetivo último, ha incidido una vez más Albares, es crear una zona de prosperidad compartida y una "nueva etapa de convivencia" a ambos lados de la Verja, que una vez cerrado el acuerdo desaparecerá, y que las "estrechas relaciones económicas, comerciales y personales" que en la comarca son "normales de hecho" lo sean también "de derecho y se eliminen incidentes y desconfianzas". TERCERA REUNIÓN DE ESTE TIPO Este ha sido el tercer encuentro de este tipo que Albares ha mantenido con los representantes de la Junta y del Campo de Gibraltar para informarles sobre la negociación "de enorme complejidad" que están llevando a cabo desde hace más de dos años la Comisión Europea y el Gobierno británico y que regulará la futura relación entre Gibraltar y la UE tras el Brexit. El ministro les ha informado sobre los "avances" que se han hecho a raíz del encuentro del pasado 12 de abril en Bruselas en el que "se alcanzaron puntos de entendimiento sobre líneas políticas generales, incluyendo el uso del aeropuerto, el tráfico de bienes y la movilidad". En esa reunión participaron, además del propio Albares, el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la relación con Reino Unido, Maros Sefcovic, el ministro de Exteriores británico, David Cameron, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. Según ha precisado, las conversaciones se han intensificado en las últimas semanas, siguiendo los contactos tras dicha reunión, la primera en ese formato, y se puede decir que "estamos en reunión permanente". Albares ha agradecido el "espíritu de lealtad institucional" demostrado por los asistentes. "Sus observaciones y sus demandas me han guiado a lo largo de estos años en las negociaciones para lo que sin duda, si lo conseguimos, será un acuerdo históricomuy beneficioso para miles y miles de trabajadores y de familias andaluzas", ha remachado. ENCUENTRO TAMBIÉN CON LA SOCIEDAD CIVIL En la reunión con los alcaldes y la Junta han participado, además de los ctados, el alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca Carrillo; el de Jimena de la Frontera, Francisco J. Gómez Pérez; el de Los Barrios, Miguel Fermín Alconchel; y el San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández Rey; así como la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, entre otros. Posteriormente, el ministro se ha reunido con representantes de la sociedad civil. A la cita han asistido el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy; el presidente de honor de la Asociación de Grandes Industriales del Campo de Gibraltar, Antonio Moreno; la secretaria general de la Confederación de Empresarios de Cádiz; el representante del Grupo Transfronterizo del Campo de Gibraltar, Juan Carmona; y el secretario general de CC.OO. en la comarca, Manuel Triano. También se han desplazado a Madrid el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce; el vicerrector del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz; el portavoz de Verdemar Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz; la presidenta de la Asociación Pro Personas con Necesidades Educativas Especiales (ASANSULL), María Luisa Escribano, y la representante de Hogar Betania La Línea.