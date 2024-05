Acusados de captar a mujeres para la yihad en España defienden "la paz y la convivencia"

Madrid, 13 may (EFE).- Dos acusados de adoctrinamiento yihadista residentes en España han negado en el juicio que captaran a mujeres para asegurarse hijos muyahidines y combatir para instaurar un califato radical, y han asegurado que defienden "la paz y la convivencia" y rechazan toda violencia "como la de Hamás, Dáesh y Al Qaeda".

El fiscal ha mantenido en la vista celebrada este lunes en la Audiencia Nacional su petición de tres años y medio de prisión para los marroquíes Issam B. y Ahmed O. por un delito de adoctrinamiento terrorista por el que fueron detenidos en 2020 en sus domicilios de Las Palmas de Gran Canaria y Melilla, respectivamente, aunque se encuentran en libertad provisional tras cumplir dos años de prisión preventiva.

Según el fiscal formaban parte de una célula terrorista con base en la zona norte de Marruecos y con ramificaciones en países europeos, principalmente España y Bélgica, adscrita a la corriente islamista radical Hunafa alineada con Al Qaeda.

Y ha mantenido que el objetivo final del grupo era reclutar en redes sociales a nuevos adeptos a la yihad, fundamentalmente mujeres, con el fin de llegar incluso a combatir para lograr un califato, acusaciones que han negado ambos acusados, que han circunscrito sus conversaciones en la red en el ámbito religioso como musulmanes.

Ahmed O. ha explicado que vive con su esposa española y sus hijos en Melilla, donde tiene un taller de carpintería, y ha asegurado que solo quiere vivir el "islam pacífico" y que se considera un firme defensor de "la paz y la convivencia".

Por su parte Isssam B. ha indicado que en la actualidad vive en Barcelona trabajando de electricista y ha declarado que sus conversaciones en redes sociales con Ahmed no se debían a que este fuera su jefe en la célula terrorista sino que son amigos de toda la vida de su barrio natal en Marruecos.

El fiscal ha preguntado a Issam por una de las conversaciones intervenidas por la Policía en septiembre de 2020 en la que Ahmed le dice: "Ya hablaremos en otro momento, ahora lo que tienes que hacer es ejercicio para que cuando llegue el momento estés superpreparado".

Al respeto Issam ha asegurado que Ahmed no le estaba indicando que se preparara para la yihad sino que como quería casarse le decía que a las mujeres les atraen más los hombres fuertes.

"Estoy en contra de todos los grupos terroristas como Hamás, Dáesh y Al Qaeda y de todo tipo de violencia como la machista, no he discrimiando a nadie por su religión, ni he manifestado odio a ningún ciudadano español, solo soy un musulmán que vine a España buscando una vida mejor para ayudar a mi familia de Marruecos que es pobre", ha manifestado Issam.

En la vista ha testificado una policía nacional que, actuando como agente encubierta, contactó por Facebook con Issam que de forma insistente contactó con ella al creer que era una mujer vulnerable a la que poder captar para lo que primero comenzó a enviarla textos religiosos y progresivamente material más radical relacionado con la yihad y con el combate contra los enemigos de Alá.

"Cuando sumaran gente suficiente el grupo quería imponer un califato en algún territorio donde asentarse aunque no sabían donde iba a librarse el combate pero el grupo estaba en España", ha dicho la agente encubierta.

Otros policías que participaron en la investigación han explicado que los acusados llegaron a plantear instalar una especie de califato islámico ortodoxo radical en un pueblo de Valencia o en Marruecos.

Y uno de los agentes ha recordado que los servicios de seguridad marroquíes les advirtieron de que el grupo pretendería instalarse en Mali para crear dicho califato con la doctrina de organizaciones como Al Qaeda.

Para el caso de que la Sala no aprecie adoctrinamiento terrorista en la conducta de los acusados el fiscal ha solicitado de forma alternativa para ellos dos años de cárcel por delito de apología del terrorismo, mientras que los abogados defensores han reclamado a absolución de ambos. EFE

