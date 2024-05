Oltra reaparece por sorpresa y es recibida entre aplausos en la asamblea de Iniciativa, dos años después de su dimisión

La exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra ha reaparecido este sábado por sorpresa en la asamblea de su partido, Iniciativa-Compromís, celebrada en el Auditori Antonio Cabeza de Paterna (Valencia). Oltra, visiblemente emocionada y con el puño en alto, ha sido recibida entre aplausos, ovaciones y gritos de aclamación por los asistentes al cónclave de Iniciativa, uno de las tres formaciones que integran Compromís, al que pertenece Oltra. A su entrada, ha sido recibida en el escenario por uno de los portavoces de Iniciativa, Alberto Ibáñez, con quien se ha fundido en un abrazo entre gritos de 'Mónica, Mónica' del público. La exvicepresidenta no tenía previsto acudir dado que este sábado debía asistir a la convocatoria de un examen, pero al terminar este finalmente se ha dejado ver en la asamblea del partido, según han detallado a Europa Press fuentes de su entorno. Se trata, en cualquier caso, del primer acto de partido al que acude Oltra, después de su dimisión el pasado 21 de junio de 2022 de las responsabilidades que ostentaba en el Consell y Les Corts tras su imputación en el caso del presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Sobre este caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València acordó el pasado 2 de abril el sobreseimiento provisional de la causa abierta a la exvicepresidenta y sus ex altos cargos investigados al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido, educador social, a una menor tutelada.