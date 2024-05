Nuevo paso de Rubén García hacia su renovación

Pamplona, 12 may (EFE).- El jugador de Osasuna Rubén García, único futbolista del equipo que termina contrato el próximo mes de junio, continúa haciendo méritos para seguir más años tras el partido de ayer en San Mamés, en el que fue el mejor de los suyos.

Osasuna visitaba la Catedral con la incertidumbre por parte de su afición de ver qué equipo se iba a encontrar. La imagen de Granada todavía está en la mente de los rojillos, aunque también es cierto, y pese a la derrota, que la segunda mitad ante el Betis hizo elevar el optimismo de cara a las cuatro jornadas finales.

Los errores propios condenaron en Bilbao a los de Jagoba Arrasate, quien introdujo un solo cambio con un banquillo con hasta cinco jugadores del Promesas. El 0-2 del minuto 47 vaticinaba una segunda mitad a favor de los visitantes, pero una pérdida del colombiano Johan Mojica en la frontal del área precipitó el trallazo de Iñaki Williams en el 58.

Ya en el tiempo añadido, primero Mojica, y después Sergio Herrera con un fallo de bulto, cedieron un punto al Athletic cuando todo el grupo ya celebrara una victoria de mucho mérito en un estadio en el que solo el Real Madrid había ganado.

Dentro de lo negativo, además de cortar la racha de cuatro derrotas seguidas y la sequía de un solo gol en cuatro fechas, destacó la figura de Rubén García. Octava titularidad en nueve jornadas para aferrarse al once de Arrasate en la despedida del entrenador vasco, quien le trajo a Osasuna en la campaña 2018/19.

El de Xátiva mostró todo su compromiso en defensa cada vez que los rojiblancos activaban su maquinaria ofensiva. Con el balón en los pies, como siempre. Aire y calma para un equipo que requiere de su calidad en la parcela de ataque.

Fue protagonista en dos acciones claves del encuentro. Antes, a cinco minutos para el final de la primera parte, Mojica remató mordido un balón y Raúl García aprovechó para poner el primero.

Tras el paso por vestuarios, Jesús Areso puso un balón en largo desde el costado derecho que hábilmente pescó su compañero en el centro del campo con un gran control orientado que le dejó solo ante Unai Simón tras una gran conducción.

No le tembló el pulso e hizo el 0-2 a los 47 minutos de encuentro. Con 1-2 en el electrónico, García piso área con Nico Williams y Yuri como marcadores. Reclamó que este último pisó su empeine izquierdo, pero Sánchez Martínez no señaló nada y el VAR no entró.

“Se lo he dicho a Yuri, que noto un contacto duro en el pie. Es un pisotón fuerte. Nunca me he tirado”, dijo en Movistar nada más termina la cita.

El futbolista dirigido por Arrasate mostró su opinión sobre lo acontecido en el minuto 60: “Entiendo que el árbitro de campo no vea la acción por ser dudosa, pero me han dicho que la imagen es bastante clara. No he protestado porque entiendo que el árbitro puede fallar, pero para eso está el VAR, que casi siempre acierta”.

Restan tres jornadas en las que Rubén García seguirá teniendo relevancia en el verde, todo ello en favor de una renovación que gran parte de la afición aprueba y que el deportista de 30 años parece haberse ganado. EFE

