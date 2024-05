Martínez-Almeida al Real Madrid: "Sois el orgullo de Madrid"

Madrid, 12 may (EFE).- José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, aseguró a los jugadores del Real Madrid, su entrenador Carlo Ancelotti y el presidente Florentino Pérez que son "el orgullo de Madrid", convencido de que tras LaLiga conquistarán la 'Champions', para la que desveló que fue "talismán" en semifinales.

"El otro día estuve en el partido del Bayern y, ahora que soy un matrimonio mixto, ella es de ellos y yo soy de los otros, en el minuto 85 me envió el siguiente mensaje: 'por favor activa tu modo talismán' y mi respuesta es:'no te preocupes, vais a meter tres'. No me equivoqué porque uno lo anularon y también dije que iba a meter Joselu", desveló.

"Lo puedo probar con el móvil y me alegro muy profundamente porque el otro día vi una foto de Joselu entrando a Saint-Denis en París hace dos años, cuando se ganó la decimocuarta como un aficionado más, con la camiseta de su cuñado Carvajal. Joselu nos representa", añadió.

El alcalde de Madrid ensalzó la figura del presidente Florentino Pérez, del técnico italiano Carlo Ancelotti y el mérito de los jugadores madridistas para conquistar con gran superioridad sobre el resto de rivales LaLiga EA Sports.

"Enhorabuena al presidente más laureado de la historia del Real Madrid, que no es cuestión menor siendo el club que es, a la plantilla y al cuerpo técnico. Es el trigésimo sexto título de Liga, se dice pronto. Un título extraordinariamente merecido. Sólo hay que ver los números, lo han ganado prácticamente todo, sólo hubo un partido que perdieron y es extraordinario por su parte", valoró.

"Agradezco al presidente como alcalde de Madrid el Bernabéu y la imagen que da de la ciudad, la labor administrativa que ha hecho. Los niños sólo dicen Mbappé y ellos siempre dicen la verdad", bromeó.

"Al que le gusta el fútbol, y a mí me gusta, les gusta Ancelotti. Es difícil encontrar una persona que reúna los valores, que tenga la deportividad, que enarque la ceja y se fume un puro como hace él cuando gana el Real Madrid. Es un ejemplo para todos. Y felicito especialmente a la plantilla, que no lo ha tenido nada fácil porque empezó el año con lesiones muy graves, pero, sin embargo, los que salieron a jugar lo dieron todo por Cortouis, Militao y Alaba para ser campeones de Liga", prosiguió.

Martínez-Almeida reconoció que espera recibir una nueva camiseta del Real Madrid con su nombre en tres semanas, viendo al conjunto madridista campeón de la Liga de Campeones en la final del 1 de junio ante el Borussia Dortmund en Wembley.

"En el deporte, aunque parece mentira, no es difícil ganar alguna vez, lo difícil es ganar tanto que uno no se aburra de ganar y no se relaje. Es el mérito de todos los jugadores que tienen un palmarés inigualable y que siempre quieren ganar, jamás se rinden y son un ejemplo para todos nosotros", elogió. "Para mí que en tres semanas puede que vuelvan. Espero que no sea la última camiseta del Real Madrid que reciba este año. Enhorabuena porque sois el orgullo de Madrid", sentenció. EFE

rmm/jpd