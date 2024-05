Illa gana en un Parlament más a la derecha, pero el tripartito de izquierdas suma

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha ganado este domingo con 42 escaños, 870.838 votos y el 27,95% de apoyos (99,22% escrutado), en un Parlament que esta legislatura queda más a la derecha, aunque un tripartito de izquierdas PSC-ERC-Comuns suma los 68 diputados para la mayoría absoluta. Los socialistas han ganado por segunda vez consecutiva pero esta vez es la primera que ganan en votos y escaños: en 2021 empataron a 33 con ERC, y en estos comicios ha logrado 9 más, 216.072 votos más y 4,93 puntos más. Illa, que ha encabezado todas las encuestas durante la campaña, se ha impuesto a Junts, que es segunda con 35 escaños, 673.756 votos y el 21,62% de apoyos, y a ERC, que ha bajado a la tercera posición, con 20 diputados, 426.228 votos y el 13,68% de apoyos, perdiendo 13 escaños. El PP ha recuperado 12 escaños, pasando de 3 a 15, con 341.932 votos (el 10,97%) y sube hasta la cuarta posición; Vox se ha mantenido en los 11 diputados, con 248.021 votos (el 7,96%), y logra el quinto lugar, mientras que Comuns-Sumar baja hasta la sexta posición, con 6 escaños (pierde 2), con 181.147 votos (el 5,81%). También ha tenido un descenso de escaños la CUP, que pierde 1 escaño y se queda con 4 (con 127.484 votos y el 4,09% de los apoyos), mientras que Aliança Catalana ha entrado por primera vez en el Parlament con 2 escaños, con 118.138 votos (el 3,79%), y Cs queda fuera al no obtener representación. ILLA, OBLIGADO A PACTAR Pese a la victoria, Illa está obligado a pactar para ser investido presidente y gobernar, puesto que su resultado no alcanza la mayoría absoluta, y ante él se abren distintos escenarios que pasan por un tripartito con ERC y Comuns, con Junts (suman 77 diputados), o con PP y Vox (suman 68, aunque esta última opción es menos probable porque el PSC participó del acuerdo para no pactar con Vox ni Aliança Catalana). El socialista ha afirmado que "corresponde al PSC liderar esta nueva etapa" y que presentará su candidatura para presidir la Generalitat; durante la campaña no ha cerrado la puerta a pactar un tripartito y tampoco ha descartado llegar a un acuerdo con Junts, y respecto al último escenario no se ha posicionado. Según Illa, los catalanes han decidido abrir una nueva etapa, en lo cual han influido muchos factores que el PSC analizará en los próximos días, ha dicho, y cree que uno de los factores más relevantes han sido las "políticas seguidas por el Gobierno de España en relación a Catalunya". Se lo ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación previa a su comparecencia tras ganar las elecciones, y le ha dado las gracias por esas políticas y por "el liderazgo". JUNTS LIDERA EL INDEPENDENTISMO Junts+ ha sido el único partido del bloque independentista que ha conseguido más escaños y votos que en 2021, con 35 diputados (3 más) y 673.000 votos (102.000 más). El candidato del partido, Carles Puigdemont, ha abierto la puerta a intentar hacer un Govern "de obediencia netamente catalana", que debería ser en minoría, ya que suma 55 diputados con ERC y 59 si también logra los votos de la CUP, pero en ambos casos lejos de la mayoría absoluta. Según Puigdemont, la distancia entre PSC y Junts en términos parlamentarios "no es diferente de la que existe entre PP y PSOE" en el Congreso: por eso ha dicho que, si ERC está dispuesto a rehacer puentes y reflexionar sobre los efectos de la desunión y la necesidad de tener una estrategia compartida, ellos también. El partido ha ganado en las provincias de Girona y Lleida, y ha vencido en la mayoría de comarcas (31) y de municipios (725) catalanes. ERC PIERDE 13 DIPUTADOS ERC, el partido que ha ejercido la Presidencia de la Generalitat en la última legislatura, ha sido el gran damnificado de la noche electoral con la pérdida de 13 diputados --pasando de 33 a 20-- y de unos 181.000 votos. El partido liderado por Oriol Junqueras ha sido la tercera fuerza más votada en el conjunto de Catalunya y en las cuatro provincias, perdiendo la segunda plaza en todos los casos, en favor de Junts en Catalunya y las provincias de Barcelona y Tarragona, y del PSC en las de Lleida y Girona. En su discurso de este domingo tras saberse los resultados, el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartado formar Govern junto al PSC y Comuns y ha asegurado que ahora continuarán "trabajando en la oposición". Aragonès ha añadido que es el turno de PSC y de Junts para "liderar una nueva etapa" en Catalunya. COMUNS Y CUP TAMBIÉN BAJAN Tanto Comuns-Sumar como la CUP han sufrido un descenso en el número de escaños que tendrán en la nueva legislatura en el Parlament. El partido liderado por Jéssica Albiach ha pasado de 8 a 6 escaños --todos ellos en la provincia de Barcelona-- y ha perdido cerca de 14.700 votos, así como la representación en Tarragona. Pese al retroceso, Albiach ha llamado a PSC y ERC a pactar un Govern de izquierdas, que ve "posible", y ha pedido evitar la sociovergencia, ha dicho textualmente. Por su parte, la CUP ha logrado 4 diputados, 5 menos que en febrero de 2021, y ha perdido 62.000 votos, un tercio de los que obtuvo hace tres años. La candidata del partido, Laia Estrada, ha recordado que el partido está en un proceso de reflexión interna, el "procés de Garbí", que retomarán desde ahora. LA DERECHA CRECE Los partidos situados a la derecha del arco ideológico han mejorado sus resultados en votos y escaños, en el Parlament más escorado a la derecha de las últimas legislaturas. El PP ha multiplicado por cinco sus escaños, pasando de los 3 y el Grupo Mixto en 2021 a 15 este domingo, con 232.000 votos más, hasta 341.700, y ha logrado representación en las cuatro provincias catalanas. Vox, por su parte, ha sumado un escaño a los 10 que logró en 2021 y ha recogido 247.900 votos, 30.000 más que tres años atrás. Por otro lado, la independentista Aliança Catalana, liderada por la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha logrado entrar en el Parlament con 2 diputados por Girona y Lleida y cosechando 118.000 votos. LA PARTICIPACIÓN SUBE 6 PUNTOS La participación en las elecciones catalanas se ha situado en un 57,96% con datos con el 99,16% escrutado, lo que supone 6,67 puntos porcentuales más que en los comicios de 2021 marcados por el coronavirus, según datos de la Generalitat recogidos por Europa Press. En la provincia de Barcelona, la participación se ha situado en el 58,52%, lo que supone 7,12 puntos porcentuales más que en 2021, y en la de Tarragona, en un 55,51%, 6,66 puntos más que en los anteriores comicios. En la de Girona, la participación ha sido del 57,23%, 4,49 puntos porcentuales más que en 2021, y en la de Lleida se ha situado en el 56,40%, 4,48 puntos más que en las anteriores elecciones.