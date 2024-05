Fiscal general: "Si dimito, dejo la Fiscalía al pairo de intereses de muchos tipos"

Madrid, 12 may (EFE).- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido la autonomía y la independencia del ministerio público y ha descartado dimitir, pues considera que su marcha dejaría a la institución "al pairo de intereses" de distinta naturaleza, desde política a criminal.

"La figura del fiscal general es autónoma respecto del Ejecutivo, porque el Ejecutivo no lo puede cesar. Si yo dimito y me voy de donde estoy, dejo a la Fiscalía al pairo de esos intereses que pueden ser de muchos tipos, políticos, económicos, de grupos criminales... Mi responsabilidad es estar aquí, dirigir y defender esta institución", ha indicado en una entrevista en 'El País'.

García Ortiz ha denunciado que se han dicho "muchas barbaridades" sobre él, por ejemplo "en el Senado se han vertido acusaciones gravísimas y sin contrastar", pero ha precisado que no se puede defender en la disputa política porque esto lo situaría "fuera de un espacio de neutralidad".

"No puedo salir a hablar ni bien ni mal ni regular de ningún responsable público porque me estaría situando en un campo que no es el mío, que es el jurídico, y estaría perjudicando, ahora sí, la neutralidad y la imparcialidad de la institución. Y creo que hay determinadas personas dentro de este mundo que se aprovechan de que esa es una debilidad de la figura del Fiscal General del Estado", ha aseverado.

El responsable del ministerio público ha señalado que tanto España como el resto del mundo tienen un problema con la desinformación, que "daña gravemente a la democracia". Preguntado sobre si se considera víctima de los bulos, ha señalado que no sabe si la víctima es él o las personas que reciben información falsa sobre él.

Además, ha precisado que si la Fiscalía tuviera que poner demandas de rectificación por cada información falsa que le afecta, no trabajaría en otra cosa.

En cuanto al recurso contra su designación como fiscal general, que ha de resolver la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, García Ortiz ha asegurado que respeta a la judicatura "diga lo que diga y haga lo que haga".

Una vez más ha defendido el nombramiento que hizo de Dolores Delgado por considerar que era la mejor para el puesto "por mérito y capacidad" y ha afirmado que afrontará "los resultados de esa decisión con responsabilidad". EFE

vmg/lml