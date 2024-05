El PP acusa al PSOE de dificultar la comparecencia de Armengol en el Congreso

Madrid, 12 may (EFE).- El Partido Popular ha acusado al PSOE de ocultar información y dificultar el trabajo de la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas del Congreso de los Diputados en la que este lunes comparece la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

"El PSOE, que preside esta comisión, está intentando tapar la información, ocultar la información, no facilitar el trabajo de los grupos en la comisión de investigación y, no en vano, convoca mañana por la tarde a la presidenta del Congreso, un día después de las elecciones en Cataluña para que el ruido sea el mínimo posible y algunos grupos no puedan venir", ha denunciado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un vídeo distribuido por su partido.

Bendodo ha asegurado que "sin el aval de Armengol, hoy no habría caso" Koldo, por eso su formación política exigirá "muchas explicaciones" a la presidenta del Congreso.

El lunes a las 18:00 horas, Armengol comparecerá en la comisión de investigación para aclarar los contratos que firmó en 2020 el Gobierno balear que entonces presidía. Es la primera vez que la tercera autoridad del Estado comparece en una comisión parlamentaria de esta naturaleza.

"Hoy debería haber dimitido", ha señalado Bendodo, quien ha afirmado que la trama de las mascarillas tuvo en Baleares "un campo de actuación muy importante" y que Armengol tendrá que explicar la vinculación del gobierno socialista de Baleares con la trama.

"El aval que supuso Armengol para la trama hizo que pudiera trabajar para otros gobiernos. (...) Lo preocupante no es que la estafaran, es que después de la estafa avaló a la empresa para que pudieran seguir contratando con otras administraciones", ha subrayado.

Asimismo, ha criticado que la expresidenta de Baleares no hiciera los trámites oportunos para que la trama devolviera el dinero. EFE

vmg/lml