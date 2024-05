El PP acusa al PSOE de citar a Armengol a la comisión del Congreso tras el 12M "para que el ruido sea el mínimo posible"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha denunciado que el PSOE, quien preside la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos en pandemia, está tratando de ocultar información y dificultar el trabajo al citar precisamente este lunes a declarar a la presidenta de la Cámara Baja y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, tras las elecciones en Cataluña. "Convoca mañana por la tarde a la presidenta del Congreso, un día después de las elecciones en Cataluña, para que el ruido sea el mínimo posible y algunos grupos no puedan asistir", ha asegurado Bendodo en un mensaje difundido a la prensa este domingo en relación a la comparecencia de Armengol en la tercera sesión de la comisión del Congreso, que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia. Bendodo ha asegurado que "sin el aval de Armengol hoy no habría caso" y ha añadido que debería haber dimitido después del "escándalo" que envuelve el caso Koldo. También ha subrayado que la tercera autoridad del Estado "tiene que dar muchas explicaciones a los españoles sobre su vinculación con la trama encabezada por Koldo García y miembros destacados del Gobierno". Es por ello que ha asegurado que el PP "va a estar" en la Comisión y le va a preguntar a Armengol "para que diga alto y claro, la vinculación de (su) Gobierno, del gobierno socialista de Baleares, con la trama". "Aquí, en esta Comisión de Investigación, no estaríamos si el Gobierno de Baleares de Armengol no hubiera abierto la puerta a la trama, cuyo cabecilla era Koldo y miembros destacados del Gobierno", ha asegurado. El dirigente popular ha indicado que el Ejecutivo de Armengol en Baleares contrató por 3,7 millones de euros a la empresa del 'caso Koldo' y "fue estafado". "Lo preocupante es que, después de la estafa, avaló a la empresa para que pudiera ser contratada por otras administraciones". Además, ha cuestionado que la entonces presidenta autonómica intentase que ese pago no fuese con fondos del Gobierno de Baleares, sino que lo pagase la UE. "Y, cuando el escándalo era tan mayúsculo, no pidió un céntimo de devolución ni hizo los trámites oportunos para que la trama devolviera el dinero", ha criticado Bendodo.