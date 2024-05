EH Bildu cree que el acuerdo de bases alcanzado con PNV en 2018 puede ser "una buena base para abordar el nuevo ciclo"

La parlamentaria electa de EH Bildu Nerea Kortajarena ha defendido que el acuerdo de bases alcanzado con el PNV en 2018 en la ponencia de autogobierno puede ser "una buena base para abordar el nuevo ciclo". "Nos gustaría que la ponencia iniciara su andadura durante el primer trimestre de la legislatura", ha añadido. En declaraciones a RNE, Kortajarena, que volverá a ejercer durante la próxima legislatura de portavoz de la coalición soberanista en la Cámara vasca, ha afirmado que se está ante un "cambio de ciclo". A su juicio, en los próximos cuatro años se van a afrontar grandes debates para encarar "retos y problemas" como la situación de Osakidetza, los cuidados o la transición ecológica. "EH Bildu, con 27 parlamentarios, va a poder desarrollar una labor muy importante", ha sostenido. Por otro lado, y en relación al hecho de que el PNV no haya realizado una ronda de contactos con el resto de partidos y únicamente esté hablando con el PSE, lo ha considerado "muy llamativo". Tras advertir que el impacto que generan problemas como la vivienda o el sistema público de salud "requieren de colaboración", ha señalado que hay que "generar condiciones" para ello y "el no hablar no es un buen inicio". "Es importante entender que, por muchas prisas que puedan tener algunos por hacer como que aquí no ha pasado nada, la realidad es que la correlación de fuerzas en el Parlamento también ha cambiado", ha asegurado. Por otro lado, ha defendido que "poner en pie Osakidetza va a ser una de las prioridades" de EH Bildu, así como ofrecer respuestas en vivienda. Asimismo, y en materia de soberanía, Kortajarena ha considerado que el actual debiera haber sido el momento para abordar "cómo convertir el mandato" popular en "una agenda de país". "Visto que no parece que esa sea la intención y a la expectativa de lo que PNV y PSE puedan acordar, nosotros sí consideramos que habrá que abordar otra serie de vías para poder llegar a consensos", ha detallado. En este contexto, ha recordado que EH Bildu ya alcanzó en 2018 un acuerdo con el PNV en lo que respecta a las bases del nuevo estatus y ha incidido en que puede ser "una buena base para abordar el nuevo ciclo". "A nosotros nos gustaría que la ponencia del nuevo estatus político iniciara su andadura en el primer trimestre de la legislatura", ha concluido.