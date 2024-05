BNG arranca la precampaña de las europeas: "Somos el equipo de casa, el único que va a defender los colores de Galicia"

El BNG ha lanzado este domingo la precampaña de cara a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio con el objetivo de tener "voz propia en Europa" y defender los intereses "de la gente del mar, una voz a favor de los derechos sociales y de la clase trabajadora". En un acto en el Auditorio Mar de Vigo, los nacionalistas han dado el pistoletazo de salida de la candidatura al Parlamento Europeo que encabeza Ana Miranda, quien actualmente ostenta el escaño rotatorio de la coalición Ahora Repúblicas. Tras la intervención de algunos miembros de la candidatura como Rogelio Santos o Bieito Lobeira, ha tomado la palabra la propia Ana Miranda, que ha defendido que el BNG es "la voz del pueblo gallego en Europa" y quien "busca soluciones a sus problemas". En este sentido, ha ejemplificado con causas como el rechazo a Altri, la reivindicación del colectivo Enfermeras en Loita, las demandas del sector agrícola y del pesquero o la situación demográfica. Por todo ello, ha señalado que el 9 de junio quiere tener "un escaño de cinco años" que represente a Galicia y "a todas las causas de la humanidad". "No vamos a fallarle al pueblo gallego, porque en nosotros no manda nadie", ha aseverado. "TENER VOZ PROPIA" A continuación, Ana Pontón, que ha iniciado su intervención agradeciendo a los vigueses su apoyo en los comicios autonómicos del pasado mes de febrero, ha destacado el trabajo de Miranda, que "cada vez que tomó la palabra fue para hablar de Galicia, de los problemas reales de la gente real". Así, ha asegurado que la candidatura del BNG es "el equipo de casa, el único que va a defender los colores de Galicia, desde la razón y el corazón", ya que, ha añadido, su "única lealtad es con los gallegos". En contraposición, ha situado a un PPdeG "cada vez más ultra" y que "mira hacia Madrid". "Frente a un PP que vota en contra de nuestra propia lengua, el BNG va a seguir hablando gallego con orgullo. Aquí, en Madrid y en Bruselas. Por eso es tan importante seguir contando con una voz propia en Europa; una voz que solo se deba a los gallegos y gallegas, que no reciba órdenes desde Madrid ni desde ningún consejo de administración", ha subrayado. En esta línea, ha recordado que el objetivo es que Galicia tenga "voz propia en Europa para hacerse escuchar" y defender los intereses "de la gente del mar", así como "una voz a favor de los derechos sociales y de la clase trabajadora". "Voz propia y voto. Como país, Galicia tiene todo el derecho a tener una presencia directa en Europa", ha enfatizado Pontón. "LA EUROPA DE LOS PUEBLOS" Además de la defensa de Galicia, la líder del BNG ha apostado por "la europa de los pueblos" para hacer "un mundo más decente, solidario y justo", algo que, en su opinión, "se visualiza" en la coalición en la que participa y que "representa la voluntad de cambiar las desigualdades y las injusticias con la fuerza de las naciones sin Estado". "Una Europa de los pueblos, que no sea una mera comparsa de Estados Unidos y de la OTAN, que están alentando la guerra. Una Europa que trabaje por la paz, dejando atrás su vergonzoso papel ante el genocidio palestino. Hay que frenar el genocidio", ha apostillado. En este contexto, Ana Pontón ha concluido el acto pidiendo la "máxima implicación" de todo el BNG para que los gallegos puedan "tener una voz propia y libre que los defienda y los represente en Bruselas".