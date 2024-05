Belarra ve el 9J como una oportunidad para "volver a poner en pie" a la izquierda "verdaderamente transformadora"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que España se juega en las elecciones europeas del próximo 9 de junio "volver a poner en pie" a la izquierda "verdaderamente transformadora" que pueda hacer oposición y "parar los pies" al PP y Vox, dado que, a su juicio, el PSOE y Sumar en este momento "no están sirviendo para eso". Belarra, en declaraciones a los medios antes de participar, junto a la coordinadora general de Podem, María Teresa Pérez, en la clausura del encuentro 'Camí a Europa', celebrado este sábado en La Rambleta de València, ha recalcado que el 9J es "más importante que nunca volver a poner en pie a la izquierda transformadora en nuestro país" y también en la Comunitat Valenciana. "Lo que nos estamos jugando en las próximas elecciones del 9 de junio es si España va a tener una izquierda verdaderamente transformadora que haga lo que hay que hacer para pararle los pies a el PP y Vox", ha expresado. En este punto, ha acusado a los gobiernos integrados por estas dos formaciones, entre ellos el de la Comunitat Valenciana, liderado por Carlos Mazón, de "preparar el terreno para hacer lo que hacen siempre con el dinero público, que es robarlo y favorecer a sus amigotes". Como prueba de ello ha situado "las reformas de la Agencia Antifraude y la ley de Transparencia" o la reactivación de "todos esos proyectos megaurbanísticos" que son, a su juicio, "más propios de los años 90". Frente a ello, ha considerado "fundamental" la necesidad de "poner en pie" una "izquierda transformadora" que pueda "hacer oposición" al PP y Vox y ha lamentado que, "por desgracia", en este momento el gobierno del PSOE, Sumar y Compromís "no está sirviendo para eso". Por esta razón, ha animado a los valencianos a "reflexionar" para que "vean que cuando Podemos estaba en el Gobierno la ampliación del Puerto --de València-- se paró" y el PSOE "ni siquiera se atrevió a traerlo al Consejo de Ministros". Sin embargo, ha criticado que ahora, con el actual Gobierno, "no solo se le ha puesto una alfombra roja" a la ampliación del Puerto, "sino que" el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "se permite celebrarlo de la mano" de Mazón en "una nueva foto bipartidista" que "avergüenza a la mayor parte de los valencianos", que ha defendido que "no quieren esa ampliación". "VIVIR EN DEMOCRACIA O ENTREGARSE AL FASCISMO" Por su parte, la coordinadora general de Podem, María Teresa Pérez, ha subrayado que las elecciones europeas del 9J son "muy importantes" para "el conjunto de la población española y europea" y ha advertido de que en esta cita electoral "se juega que Europa pueda vivir en democracia o que se entregue por completo al fascismo". En este contexto, ha acusado al PP de "entregarse al machismo más repugnante" al "permitir que una fundación de hombres maltratados tenga las subvenciones públicas que deberían ser para las mujeres víctimas de violencia machista", a la vez que ha afeado al PSOE su "hipocresía": "Dice alarmado que la Generalitat está entregándose al machismo pero en cambio reforman la ley de libertad sexual junto al PP, que es quien está provocando esta situación".