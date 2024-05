Valverde: "Nos faltó claridad, juego y un poco de consistencia"

Bilbao, 11 may (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, no quiso achacar el empate frente a Osasuna a un posible desgaste mental en este tramo final de la temporada y admitió que les faltó "claridad, juego y un punto de consistencia" para haber tenido más opciones de ganar el encuentro.

"Cuando no ganas o sufres para empatar como hoy siempre salen las cuestiones del cansancio físico o mental, pero la realidad es que no hemos jugado bien. Nos han hecho los dos goles en situaciones raras, sobre todo el segundo. Al final hemos salvado un punto, aunque no es suficiente para lo que queríamos", explicó el técnico del equipo rojiblanco en su valoración del encuentro.

Valverde reconoció también que el Athletic "no tuvo el control del partido" y que a pesar de que han "empujado" para nivelar el 0-2 no tenían "el domino del juego".

"Cada pérdida suponía que se plantaban demasiado fácil cerca de nuestra área. Luego con el gol anulado a Iker (Muniain) hemos pasado del 1-0 al 0-1 y eso también te genera frustración", explicó.

El técnico, por otro lado, recalcó que los últimos empates en San Mamés que han alejado al Athletic de la pelea por la cuarta plaza "no empañan en absoluto la temporada" y sí "dan una idea de la dificultad que tiene cada partido".

"En los últimos años hubiésemos pagado por ser cuartos, quintos, sextos o séptimos. Vamos a acabar la jornada quintos y no sabemos dónde vamos a terminar, pero desde luego hoy hemos salvado un punto porque las cosas se habían puesto mal", dijo un Valverde sancionado que se sintió "raro" siguiendo el partido desde un palco. "Se ve todo demasiado claro, pero no se ve la dificultad del juego. Prefiero abajo", apostilló. EFE

