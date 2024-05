Pedro Acosta, sexto en la carrera 'sprint', cree que la jornada "no ha sido tan mala"

Le Mans (Francia), 11 may (EFE).- El español Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16), sexto en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Francia de MotoGP que su carrera no cree "que haya sido tan mala".

"La salida ha sido buena y los sistemas los hemos desenganchado bien, que normalmente es en lo que más sufrimos, sólo que cuando me he puesto por la izquierda para hacer la curva, había tráfico y les faltaba decir a los de fuera que pasaran", explicó, para asegurar que "la gente que estaba delante de mí por dentro de la curva 2 ha sido demasiado conservadora con los pilotos de fuera".

"A mí me han pasado Miller, Fabio y Marc por fuera. Es verdad que ya estaba en una situación en la que no podía ir ni hacia delante ni hacia el lado, así que me he quedado ahí enganchado", lamentó Acosta.

"Una vez me he quitado a Di Giannantonio y a la gente que iba un poco más lenta, estábamos haciendo los tiempos de Maverick y con Aleix he estado muy cerca antes de la salvada, que ya casi lo tenía, por eso creo que la carrera ha sido mejor de lo que pintaba", aseguró.

Acosta explicó que utilizó los dos sistemas de bloqueo de suspensión en la salida a pesar de que la primera curva de Le Mans es muy rápida porque "el de delante lo desconectamos antes de hacer la curva, es verdad que no es lo más cómodo del mundo ir con la moto así y hacer la curva, pero al final, como todos salimos igual, estamos más o menos igual de jodidos".

El piloto de Gas Gas reconoció que "se nos ha complicado todo un poco en la salida, pero la carrera ha sido buena, los ritmos han sido buenos y ha sido para estar luchando por el podio y, como carrera, buena; como arranque de carrera, malo. EFE

JLL/apa