Montero pide a Gobierno romper ya "relaciones diplomáticas" con Israel y demanda que España no participe en Eurovisión

La secretaria Política de Podemos y cabeza de lista a las elecciones europeas, Irene Montero, ha reclamado este sábado al Gobierno central que rompa ya "relaciones diplomáticas" con Israel y le practique un "embargo total de armas porque sigue vendiendo, y, sobre todo, comprando" a ese estado "genocida". Ha indicado además que la "mejor forma" que tiene España de "ganar" el festival de Eurovisión "es no participar" esta noche, "a no ser que Israel sea expulsado". Durante su intervención en Sevilla en un acto público con el lema 'Jóvenes por la paz', Montero ha expresado que ya no sabe qué más tiene que pasar para que el Gobierno de Pedro Sánchez "rompa relaciones diplomáticas con Israel y practique un embargo total de armas" porque sigue vendiendo armas a dicho país y, sobre todo, "comprádonle a las empresas armamentísticas israelíes". Ha defendido las acampadas que se están produciendo en las universidades de todo el país en contra del "genocidio" de Israel en Palestina: "Poner en pie a las universidades y la dignidad de este país, defendiendo el fin del genocidio, es recuperar la mejor tradición democrática de nuestro pueblo, que es organizarse y luchar", y no parar hasta conseguir que las universidades españolas "rompan los vínculos con las israelíes y que el Gobierno rompa relaciones diplomáticas con Israel". Esas acampadas, según ha dicho, demuestran que "nuestras mejores tradiciones democráticas siguen aquí y van a ser usadas para defender las causas más nobles y más justas". En su opinión, hay que "torcer el brazo al Gobierno de España y también a las instituciones europeas, que son responsables del genocidio, porque si no haces algo, pudiendo hacerlo, para frenar el genocidio, eres responsable también de ese genocidio". Ha recalcado que sólo la movilización popular y esas acampadas en las universidades harán posible "torcer el brazo a un Gobierno que, en este momento, tiene cosas por hacer que no está haciendo". "Hablar de reconocer el estado palestino, mientras dices que Israel es un país amigo de España es pura hipocresía", ha señalado la candidata de Podemos. PARTICIPACIÓN EN EUROVISIÓN Asimismo, Montero ha insistido en pedir la retirada de España del festival de Eurovisión si Isreal no es expulsado y ha demandado la dimisión de la jefa de la delegación española en el certamen, Ana María Bordás, que además es vicepresidenta del comité organizador, porque "no ha movido un dedo ni ha pedido explícitamente la expulsión de Israel". "Hay muchísimos artistas en este festival que están haciendo acciones de defensa del pueblo palestino y que están siendo criminalizados, perseguidos y sancionados por la propia organización del festival", ha apuntado.