Los candidatos cogerán aire con sus familias el día de reflexión antes de las elecciones

Los candidatos a las elecciones catalanas cogerán aire este sábado por la tarde con sus familias el día de reflexión antes de las elecciones, tras dedicar parte de la mañana a los ya tradicionales posados para medios de comunicación. El presidente Pere Aragonès (ERC) ha explicado que tiene ganas de pasar tiempo con su mujer y su hija: como aficionado a la cocina, les hará la comida (aún no ha decidido el menú), después pasará la tarde jugando con su hija y por la noche saldrá a cenar con su mujer. Salvador Illa (PSC) saldrá a correr por la mañana con su hermano, tras lo cual se reunirá con su directora de campaña, Lluïsa Moret, y volverá a casa para almorzar, pasear con su perra y estar con su esposa: "Posiblemente lea un poco o mire una serie o alguna película para relajarme y a dormir bien pronto, que el domingo es un día intenso". Carles Puigdemont (Junts) aprovechará para descansar en la comarca del Vallespir francés con su familia, pasear, leer, comer con amigos de su tierra, Girona, y no descarta ir a ver un partido de rugby de la USAP antes de estas elecciones que supondrán --según se ha comprometido-- su regreso a Cataluña sea cual sea el resultado. La candidata de la CUP, Laia Estrada, se ha reservado la mañana para las tradicionales fotografías del día de reflexión con varios medios, pero por la tarde, entonces sí, prevé pasar unas horas con su pareja y con su hijo. Jéssica Albiach (Comuns Sumar) tiene programadas por la mañana tres sesiones de fotos con el resto de candidatos, ha quedado para comer con su madre y unas amigas, y por la tarde dará un paseo por el barrio de la Barceloneta, tomará "una horchata y unos 'fartons" y tal vez irá al cine. El candidato de Vox, Ignacio Garriga, aprovechará la jornada para hacer lo que la campaña no le ha permitido, explica: pasar "la tarde en familia y ponerse al día" con sus cuatro hijos y su mujer, que está embarazada del quinto. El candidato de Cs, Carlos Carrizosa, tratará de compatibilizar una tarde en familia con "despachar" algunos asuntos organizativos del partido, relacionados por ejemplo con los apoderados de la jornada electoral. Fernández comerá con toda su familia, que ha tenido "un poquito desatendida" durante la campaña, después de posar para las fotos de algunos medios por la mañana, y pasará la tarde descansando para afrontar la jornada electoral.