Iñigo Pérez: "El Valencia es un equipo muy trabajado y ordenado"

Madrid, 11 may (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que tras el revés sufrido con la derrota ante el Almería han intentado "eliminar la toxicidad y corregir errores" y aseguró que el Valencia es un "equipo muy trabajado" del que destacó su orden "ofensiva y defensivamente".

El Rayo afronta esta jornada con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan certificar la permanencia tras el revés sufrido la pasada jornada con la derrota frente al Almería.

"La derrota del otro día fue difícil de asimilar porque no es una derrota en la que pierdes en muchos aspectos y lo ves venir. Generamos, merecimos marcar y estuvimos cerca y produjo más rabia. Hemos intentado de eliminar esa toxicidad, corregir errores y volver a ilusionarnos para el partido de mañana", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

El rival de esta jornada, el Valencia, al que visitan en Mestalla, se aferra a una victoria contra el Rayo para frenar su mala racha de tres derrotas seguidas y seguir con opciones de alcanzar la séptima plaza.

"El Valencia es un equipo muy trabajado y muy ordenado ofensiva y defensivamente. No nos extraña sus resultados cerrados y cortos. Es probable que sea un partido que vaya en esa tendencia por ellos, por nosotros y también por la situación del campeonato donde ya nadie quiere cometer errores que penalicen. El partido tenderá hacia esa idea y esperamos que el resultado sea corto pero favorable hacia nosotros", declaró.

"El Valencia es un equipo que prepara muy bien los partidos porque se adaptan perfectamente al rival. No rehuyen de no tener el balón y hacer transiciones con jugadores rápidos. También pueden tener balón y jugar por dentro como en El Sadar. Más allá del rival tenemos que centrarnos en nosotros, no dejarles respirar con presión alta, pasar más tiempo en su área y no permitir transiciones", confesó.

El Rayo afronta en una semana un maratón de partidos con tres encuentros en siete días.

"No planteo los tres partidos en mi cabeza por el tema de rotaciones. Pienso solo en el partido del Valencia y voy mirando estados de forma y rendimiento de donde obtengo información para el mejor 11 posible contra el Valencia y solo contra el Valencia. Luego ya miraremos y analizaremos a todos para el siguiente encuentro", señaló.

"Tanto para lo bueno para lo malo debemos aislarnos de los resultados del resto de equipos. Tanto si es favorable o no. Hay que salir con la misma mentalidad ganadora y gestionar la ansiedad que produce que la distancia se reduzca. Creo que no te hace más vulnerable reconocer que es malo que te vayan reduciendo puntos. Ningún escenario nos tiene que afectar y tenemos que ser inamovibles", manifestó.

La pasada jornada, ante el Almería, una de las novedades en el once fue el colombiano Radamel Falcao, del que Iñigo Pérez no quiso desvelar si repetirá de inicio.

"No suelo decir quién inicia los partidos. Confío en todos los delanteros que tenemos. No es que no confíe y rote. En cada partido pienso que me pueden ofrecer cosas distintas. Si alguno llevara una racha goleadora sería diferente y repetiría. La pasada jornada Falcao tuvo tres ocasiones contra el Almería que generó él. Por crédito futbolístico y jerarquía siempre es un peligro. Y como el resto de los delanteros nos tiene que ayudar a acercarnos al objetivo", concluyó. EFE

drl/jag