Escuelas de Segunda Oportunidad: ¡Eh, chaval, por supuesto que tú vales y mucho!

Madrid, 11 may (EFE).-"¡Eh, chaval, por supuesto que tú vales y mucho! es una de las frases que más se escuchan en las 50 Escuelas de Segunda Oportunidad que hay en España, el segundo país con la red más grande de Europa y que logran que el 67% del alumnado supere el fracaso escolar y se reenganchen al sistema educativo o al mercado laboral.

Durante el VIII Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad que se ha celebrado esta semana en Madrid, una alumna y dos directores de estos centros explican a EFE los beneficios de un modelo de atención integral a jóvenes que en un momento de su vida se han sentido perdidos o parten de situaciones de desventaja.

Cada año, las cincuenta escuelas de segunda oportunidad, con presencia en diez comunidades autónomas, apoyan a alrededor de 8.000 jóvenes.

"El acompañamiento personalizado, la atención integral encontrar dinámicas motivadoras y, sobre todo, el empoderamiento, el creer en ellos" es lo que distingue y explica el elevado éxito de estos centros, coinciden en declaraciones a EFE los directores de Norte Joven y Fundación Tomillo, Mercedes Negueruelo y Ángel Serrano, respectivamente.

Lo primero que encuentran estos jóvenes, indica Serrano, es una persona que "es capaz de escucharles y de decirles lo que saben hacer, no lo que no saben hacer, que les hace ver que valen para mucho y que se generan oportunidades para que demuestren el talento que tienen, porque son talentosos".

Durante años, se ha pensado que el "chico y la chica eran la primera causa del fracaso: no quieren hacer, no quieren venir a la escuela, ni hacer las tareas.... Pero ahora sabemos que el elemento más relevante es la percepción que el educador tiene del alumno. No son las metodologías, ni la didáctica ni el contenido de matemáticas y lengua. Lo primero es la percepción que tienes de la persona y eso es lo que encuentra el alumno en la escuela de segunda oportunidad".

"Sobre todo que alguien les acoge, que alguien les dice 'eh, tú, por supuesto que tú vales'. El alumno llega a estas escuelas y lo que primero que dice es '¡ostras!' ¿qué está pasando aquí? A mí me han dicho toda la vida que no valgo ni para vender mecheros y tú me estás diciendo que valgo y mucho", subraya el director general de la Fundación Tomillo.

Según Negueruelo, de la Asociación Norte Joven, las situaciones personales y el contexto y social "te sitúan a veces en desventaja, no todos parten del mismo lugar", y añade que de media en torno al 67 % del alumnado que pasa por estos centros está trabajando o se ha reenganchado a otra formación.

Ambos explican que las tasas de éxito en la Formación Profesional Básica que imparten en sus centros es muy superior a la de la enseñanza reglada. Y eso ¿por qué?: "Porque es más difícil dejar de venir que venir; no admitimos que no vengas y vamos a por ti".

En definitiva, se construyen fuertes vínculos con los compañeros y el equipo de profesionales (profesores, orientadores, trabajadores sociales etc).

Hay escuelas que ofrecen FP Básica, otras Educación Secundaria para adultos, certificados de profesionalidad o formaciones no regladas, todo ello junto al mencionado acompañamiento social. Existe una heterogeneidad de lo formal, no formal e informal.

Tras señalar ambos directores que uno de los graves problemas que afrontan es el de la financiación -"sobrevivimos"-, comparten un sueño común: que las escuelas de segunda oportunidad dejaran de ser necesarias porque el sistema educativo público ha dejado de trabajar en dos vías paralelas, lo que ocurre dentro y fuera del horario lectivo.

Alba Silva, una joven de 25 años, de etnia gitana y con una discapacidad que le obliga a utilizar una silla de ruedas, explica a EFE que abandonó sus estudios de FP porque no le motivaban y atravesaba "un momento de mi vida que no tenía mucha confianza en mí y por las barreras que me ponían y los límites que yo me imponía".

"Sentí mucho rechazo, muy poca inclusión, y que no podía hacer cosas por mi discapacidad", pero "al final llegan oportunidades a tu vida y conocí la asociación La Rueca. Estuve haciendo un certificado de profesionalidad de gestión de archivos, hice mis prácticas y ya estoy en el mundo laboral".

"Me han abierto muchas posibilidades, confianza en mi misma y un montón de cosas más, aparte de estudios y trabajo, la posibilidad de hacer muchas relaciones sociales y abrirme al mundo". EFE

