El jurado popular declara culpable de asesinato con alevosía al acusado de matar a su mujer en Almonacid de Toledo

El jurado popular ha declarado este viernes culpable de un delito de asesinato, con la agravante de alevosía, al acusado J.C.R.F, cometido contra su exmujer --T.I.T-- en Almonacid de Toledo en 2022, cuyo cadáver atropelló posteriormente para simular un accidente. Tras concluir la deliberación, que comenzó este viernes sobre las 11.00 horas y finalizó antes de las 19.00 horas, los nueve miembros del jurado --compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres-- también han declarado al acusado, pero en este caso por mayoría de siete votos, culpable de un delito de agresión sexual contra la mujer. Para su veredicto de culpabilidad de asesinato, el jurado ha considerado como elementos de convicción la propia declaración del acusado, "que admitió que fue él el autor de la asfixia mecánica", confirmada posteriormente por los médicos forenses como la causa de la muerte. Aprecian, además, que existe alevosía, pues el acusado llevó a la víctima a un paraje alejado y poco frecuentado, donde la privó de la capacidad de pedir auxilio o poder defenderse, aprovechando también su cercanía y confianza con la víctima. Respecto del delito de agresión sexual, el jurado también encuentra al acusado culpable, basándose en la existencia de semen en la cavidad vaginal de la víctima, tal y como atestiguó el informe de la autopsia, siendo compatible con el ADN del acusado. También, entre otros aspectos, en cómo las bragas de la víctima estaban puestas del revés y el asiento del copiloto "considerablemente reclinado". En cuanto a la petición de indulto, en caso de declararse al acusado culpable, el jurado cree que "no es merecedor" de beneficios de suspensión de la pena, debido a la "gravedad" de los hechos. El juicio se ha dado por concluido después de cinco jornadas, al cierre del cual la Fiscalía se ha remitido a la pena que figura en su escrito de acusación, donde solicita pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato, corrigiendo en este punto la pena de 15 años que solicitaba inicialmente por el delito de agresión sexual, que ha dejado en 12 años. La acusación popular se ha adherido a lo solicitado por el Ministerio Fiscal. De su lado, la defensa, que solicitó homicidio doloso en sus conclusiones finales, no se ha pronunciado, no habiéndose acreditado ese homicidio --por el que pedía una pena de 15 años-- por el jurado popular, como ha destacado tras la lectura del veredicto. También se ha opuesto a la responsabilidad civil solicitada.