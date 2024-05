Díaz asegura que Albiach garantiza un Govern progresista: "No va a pactar con Junts"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que la candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, es la garantía de un Govern progresista: "Ella no tiene dudas: no va a pactar con Junts. Ella es la garante de que tengáis un gobierno progresista". Así se ha pronunciado este viernes en el acto final de la campaña en Cornellà de Llobregat (Barcelona), ante unas 1.000 personas, según la organización, junto a la propia Albiach; el candidato 2 por Barcelona, Lluís Mijoler; el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun; la exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau, y el candidato a las europeas, Jaume Asens. Díaz ha llamado a votar con esperanza, no con ilusión, y ha apelado al voto de las mujeres catalanas, tras lo cual ha avisado de que "un acuerdo con Junts va a laminar los derechos de las mujeres". Ha preguntado al candidato del PSC, Salvador Illa, si él quiere pactar con Junts, "los que aniquilaron los servicios públicos de Catalunya", y ha criticado que Convergència votó a favor e incorporó los aspectos más graves contra los trabajadores, textualmente, de la última reforma laboral impulsada por el PP. GOBIERNOS PLURALES Díaz ha sostenido que no es verdad que se vayan a tener que repetir las elecciones, y ha subrayado que "se acabó el tiempo de las mayorías absolutas", tras lo que ha apostado por gobiernos plurales y diversos, para lo que ha pedido el voto a Albiach. Ha celebrado que la Comisión Europea haya dicho que la desigualdad se ha reducido en España, y ha afirmado que eso ha ocurrido porque Sumar estaba en el Gobierno y ha subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La vicepresidenta segunda ha añadido que si Sumar no estuviera en el Ejecutivo central tampoco se habría suspendido el Premio Nacional de Tauromaquia, que anunció recientemente el ministro Urtasun. LEY MORDAZA Y 'GOLDEN VISA' La vicepresidenta ha reclamado que los problemas de los políticos no se conviertan en los de la ciudadanía, en alusión a la pausa que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, y ha pedido que su reflexión sirva para tomar medidas como reformar la Ley Mordaza. También ha anunciado que Sumar va a presentar una ley que reforme las conocidas como 'Golden Visa', que "impida los permisos de residencia de gente rica que anega el país con dinero", ya que asegura que provocan subidas de precios imposibles. FEIJÓO NO ES "CONSTITUCIONALISTA" "Feijóo nos está tomando el pelo, no son constitucionalistas, han vivido del boicot a las instituciones", ha afirmado Díaz sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien asegura que le molesta que haya en el Gobierno gente que mejore la vida de los trabajadores. También ha sostenido que le moleta que Sumar diga que "con OPAs amigas o con OPAs hostiles, el Sabadell es un banco de implantación territorial en Catalunya y que esta OPA arrasa literalmente con el modelo productivo catalán" y con sus trabajadores, a quienes el BBVA ha dicho que va a despedir, según ella. La líder de Sumar ha defendido que "hay que bajar el precio de la vivienda con carácter inmediato", ya que considera que es el principal problema del país, y se ha comprometido a regular los alquileres de temporada y a acabar con los alquileres turísticos. Ha vuelto a reclamar a Sánchez que reconozca el Estado de Palestina en el Consejo de Ministros, y que también prohíba "la venta de armas a países que vulneran la legalidad internacional y que están asesinando a niños con la complicidad de la comunidad internacional".