Díaz apuesta por un gobierno de coalición progresista en Cataluña sin Junts: "Junts es la derecha de forma extensa"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado su rechazo a que Junts gobierne en Cataluña porque "es la derecha de forma extensa" y ha afirmado que la formación, anteriormente bajo el nombre de Convergència i Unió, fueron "los que endurecieron la vida de los trabajadores" en la reforma laboral del PP. "Queremos un gobierno de coalición progresista y no un gobierno con Junts. Vuelvo a recordar que Junts es la derecha de forma extensa. Y recuerden ustedes que ante la reforma laboral del Partido Popular, que fue durísima, las enmiendas que presentó en aquel momento Convergencia, la actual Junts de hoy, fueron las que endurecieron todavía más la vida de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país", ha señalado Díaz este sábado en Madrid, durante una visita a la Feria del Libro de Vallecas. La ministra confía en que este domingo sea un día "bueno, trascendente e importante" para el futuro de la región porque "está en las manos de los votantes garantizar un gobierno de coalición progresista". "Esto tiene que ver con políticas públicas", ha subrayado. Díaz ha defendido la importancia de la cita electoral porque "Cataluña ha vivido posiciones muy complejas" y ha incidido en que la región vivió un "conflicto político" por las políticas del PP. "Defendemos la ley de amnistía, que impide que personas absolutamente normales, profesores y profesoras, que abrieron los centros escolares para que la ciudadanía pudiese votar, no estén procesadas a día de hoy porque no es adecuado", ha comentado.