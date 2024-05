CCOO reclama modificar la norma que permite recuperar la cotización de las prácticas

Madrid, 11 may (EFECOM).- CCOO ha reclamado modificar la normativa que permite recuperar periodos de prácticas como cotizados a efectos de jubilación porque, en su opinión, establece condiciones "de imposible o difícil cumplimiento" en muchas ocasiones o resulta "muy oneroso" en otros casos.

En un comunicado remitido este sábado, CCOO explica que ha requerido por escrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la apertura de un proceso de negociación para modificar estas condiciones, que defiende que deberían ser comparables a las de 2011 -cuando también se permitió recuperar periodos no cotizados- y ampliar los periodos susceptibles de ser reconocidos.

La normativa vigente permitirá, a partir del 1 de junio, solicitar la recuperación de hasta cinco años de prácticas o programas de formación investigadora como cotizados a efectos de jubilación, con un coste de unos 290 euros por mes recuperado.

CCOO denuncia que esta normativa no ha sido objeto de negociación y su contenido "no se corresponde con lo acordado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales", ya que los plazos y cuantías hacen "imposible" o "muy oneroso" acceder a este derecho, que afecta de manera especial a investigadores que mantuvieron durante años becas que no cotizaban a la Seguridad Social.

El sindicato recuerda que este derecho ya permitió en 2011 recuperar hasta dos años de cotización mediante un convenio especial, pero matiza que en aquel momento se dieron "condiciones accesibles en términos económicos y temporales". EFECOM

