Belarra pide a Nebulossa que no actúe en Eurovisión: "Participar es contribuir a un lavado de cara a Israel"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al dúo alicantino Nebulossa, representante español en Eurovisión 2024, que no participe esta noche en la final del festival, puesto que ha considerado que esta es "la mejor manera de representar la voluntad" de España, un país que se ha manifestado "de manera solidaria durante todos estos meses". Así, en declaraciones a los medios antes de participar en el encuentro 'Camí a Europa' de Podem este sábado en València, ha considerado que participar en Eurovisión es "contribuir a un lavado de cara al Estado de Israel", una "creencia" que, a su juicio, "no comparte la mayor parte de la ciudadanía". "En este momento, la mayor parte de la ciudadanía, incluso gran parte de los llamados eurofans, ven con horror cómo este festival, que hacía bandera de la diversidad, la cultura y la paz, se convierte en un lavado de cara perfecto para un genocidio y el exterminio de todo un pueblo", ha apuntado. En esta línea, ha criticado el papel del Gobierno de España ante la "guerra entre Palestina e Israel" por "no haber acordado un embargo de armas". Por ello, ha considerado urgente "romper relaciones diplomáticas" y que cese "la compraventa de armas con la que Israel está cometiendo un genocidio". "Es muy llamativo que hayan sido los estudiantes en acampadas, que se han celebrado en todo el mundo, pero también en nuestro país, quienes hayan logrado más, que hayan conseguido hacer más presión política sobre sus universidades que lo que ha hecho el Gobierno de España en más de seis meses", ha argumentado. Por su parte, la coordinadora general de Podem, María Teresa Pérez, ha afeado al Gobierno su "hipocresía" por permitir que España participe en Eurovisión y ha defendido que Israel "no debería haber asistido" a este festival por "todos los componentes geopolíticos que tiene". Además, ha añadido que España "no debería haber concursado" si lo hacía Israel y, de hecho, ha reclamado que en caso de que este país participe en Eurovisión Junior, que se celebrará en Madrid el próximo 16 de noviembre, "deberíamos negarnos a que se realizara".