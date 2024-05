Arrasate: "Es una pena por todo el esfuerzo que hemos hecho"

Bilbao, 11 may (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, que vio el partido desde la grada al encontrarse sancionado, ha lamentado que a su equipo se le hayan ido dos puntos en el minuto 96 después "de todo el esfuerzo" que había hecho antes de ese 2-2 de Asier Villalibre

"Con lo difícil que es ganar aquí ... hemos hecho grandísimo esfuerzo y un gran partido. Cuando la ha cogido Sergio (Herrera) pensaba que ya estaba, pero en esa caída por desgracia nos empatan y ha sido una pena sobre todo por el esfuerzo que hemos hecho", lamentó el error del guardameta.

Arrasate, no obstante, no descarta que el empate final haya hecho justicia a lo ocurrido sobre el césped. "Si puede ser. Pero cuando te meten un gol en el 95 no piensas en eso. Ha sido un partido de tú a tú, hemos sido valientes y la pena esa ultima acción por como estábamos. El partido que hemos hecho nos daría ese impulso para acabar bien la temporada", reflexionó el técnico vizcaíno.

Al entrenador osasunista, de todos modos, le "ha gustado" lo que ha "visto": "defendimos bien, tuvimos salidas buenas al contragolpe, el equipo ha hecho un gran esfuerzo y hemos competido muy bien dejando atrás las ultimas sensaciones".

"El equipo ha estado bien", resumió, aún admitiendo cierta falte de "en los dos goles". "Nos ha faltado un cambio, porque el de (Jesús) Areso obligado. Necesitábamos un jugador más para tener mas frescura", consideró.

Arrasate desveló que vio el partido "en el palco". "Me han metido en el palco, casi con los jugadores del Athletic, y se ve casi perfecto. Se ve muy bien peor es difícil mantener la compostura porque estas sentado y no te puedes mover", apuntó también.

El técnico de Berriatua, por último, puso en valor la figura de Raúl García, el jugador del Athletic formado en Osasuna al que homenajearon esta noche los dos equipos en San Mamés.

"Acabo de estar con él y nos ha deseado suerte. Su trayectoria es ejemplar, hay que felicitarle por los números que tiene, por lo competidor que ha sido. Aquí se va como un señor de Osasuna también y del Atlético también. Por mi parte agradecerle el cariño que ha tenido a Osasuna, a mi persona y desearle que sea feliz en lo que haga", elogió. EFE

