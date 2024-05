Urtasun acusa a Illa de decepcionar a los votantes progresistas con "un discurso conservador"

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha acusado al candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, de haber decepcionado a una gran parte de los electores progresistas durante esta campaña, y ha añadido que ha hecho un "discurso conservador en lo social, y muy conservador, bordeando el negacionismo, en lo medioambiental". Así se ha pronunciado este viernes en el acto final de la campaña de los Comuns en Cornellà de Llobregat (Barcelona) ante unas 1.000 personas, según la organización, junto con la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz; la candidata del partido a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach; la exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau; el candidato a las elecciones europeas Jaume Asens y el candidato 2 por Barcelona, Lluís Mijoler. El ministro de Cultura ha llamado al voto progresista de Catalunya: "El voto seguro de izquierdas en estas elecciones es el de Comuns". También ha acusado al líder del PP, Albeto Núñez Feijóo, de hacer "un discurso lamentable, vinculando inmigración con delincuencia" en un acto en Cornellà, y ha asegurado que el PP es cada vez más mimético --textualmente-- a los discursos de Vox. Urtasun ha asegurado que en esta campaña han pasado cosas extrañas como "Junts abriendo la puerta a Aliança Catalana", y también ha criticado que ERC haya implorado, según él, la unidad independentista a Junts, algo que ve raro después de que los de Carles Puigdemont abandonaran el Govern. También ha criticado que el PSC ha dado un giro a la derecha, y ha avisado: "Cuidado con coger la papeleta de papeleta de Salvador Illa pensando que gana un gobierno de izquierdas con un presidente socialista, y lo que acabe llegando es un gobierno sociovergente". COLAU Por su parte, Colau ha asegurado que le entristece ver que "no solo los herederos directos de Pujol, que hoy se llaman Junts, no solo ellos reivindican el pujolismo", y ha acusado a PSC y ERC de disputarse el relevo de Convergència. "No necesitamos a un PSC y a una ERC disputando el pujolismo a Junts. Necesitamos a un PSC y a una ERC que miren a su izquierda y que impulsen gobiernos transformadores, innovadores, que enfrenten los retos del siglo XXI", ha subrayado Colau, que ha añadido que por eso tiene que estar Albiach en el próximo Govern. Además, Asens ha criticado que la candidata de la CUP, Laia Estrada, haya defendido, según él, que su formación es la que representa al 15M, y ha señalado que los Comuns y Podemos nacieron tras esta movilización, pero nunca se han atrevido "a decir algo así". "El 15M no lo representa nadie, el 15M es irrepresentable, en todo caso el 15M nos representa a nosotros", y ha destacado que gracias a este movimiento social llegó Colau al Ayuntamiento de Barcelona.