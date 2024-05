Torres achaca el discurso migratorio de Feijóo al "desespero" por las elecciones catalanas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha achacado este viernes el endurecimiento en el discurso migratorio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al "desespero" por las Elecciones Catalanes. "Espero que así se quede, que el domingo volvamos a tener al Feijóo que quiera colaborar con las comunidades que tienen, por ejemplo, como Canarias, 6.000 menores no acompañados", ha señalado en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife y recogida por Europa Press. Ha indicado que los gobiernos central y canario, más Ceuta y Melilla, están cerrando un proceso "tortuoso, difícil, histórico y complejo" que pasa por modificar la ley para que los territorios "no se tengan que quedar con todos los menores no acompañados que llegan, porque ni es justo, ni tienen capacidad, ni sería defender el derecho del menor". Una vez que está preparado el texto legislativo "se exige que el Partido Popular vote a favor y firme el documento", y ahí, ha esgrimido su "preocupación" ante las declaraciones de Feijóo en las que ha vinculado a la inmigración irregular con problemas de seguridad. "La tengo y estoy convencido que la tiene también parte del Gobierno de Canarias o todo el Gobierno de Canarias", ha comentado. En esa línea ha dicho que en Canarias tienen "las cosas claras" y también las tienen que tener "los líderes de los partidos en Madrid" pues la reforma legislativa "tiene que tener la firma de Alberto Núñez Feijóo".