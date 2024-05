Sémper aclara que no dijo que las acampadas sean "a favor de Hamás" pero pide también contundencia contra el terrorismo

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha aclarado este viernes que no dijo que las acampadas universitarias en apoyo al pueblo palestino sean "a favor de Hamás" y ha añadido que exigir contundencia contra la organización terrorista Hamás no es "incompatible" con pedir un acuerdo de paz para Palestina. Según ha añadido, esas movilizaciones no se pueden quedar "cojas". "En ningún momento he dicho que los estudiantes apoyan a Hamás, lo que digo es que lo que vemos en Gaza es terrible y nos conmueve a todos y esto no es incompatible con exigir también contundencia contra Hamás", ha explicado este viernes durante una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. Este miércoles, durante una entrevista al ser preguntado por las movilizaciones estudiantiles para exigir el fin del conflicto en Gaza, el portavoz 'popular' aseguró que tenía la sensación de que "estaban destinadas para ir contra Israel y a favor de Hamás", unas palabras que generaron numerosas críticas contra el dirigente del PP. NO SE PUEDEN "QUEDAR COJAS" Sémper ha matizado que "comparte ese rechazo a lo que sucede en Gaza" y considera que estas movilizaciones son "legítimas" pero que, a su juicio, no podemos tener movilizaciones que "queden cojas y no reflejen la complejidad de lo que sucede". "Hamás es una organización terrorista que el 7 de octubre cometió uno de los atentados más terribles que se recuerdan en Israel y nos debe conmover igualmente", ha incidido y ha remarcado que pedir el cese de la guerra no es compatible con señalar la responsabilidad de Hamás. Finalmente, Sémper ha lamentado que actualmente en España "casi todo despierte polémica" y que no entiende que esto haya sido un "problema".