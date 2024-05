Moreno pide a andaluces en Cataluña que piensen en el PP como "la única opción que no les va a meter en un lío"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha realizado este viernes un llamamiento a los andaluces residentes en Cataluña, y a catalanes de origen andaluz, para que en las elecciones autonómicas de este próximo domingo, 12 de mayo, piensen en el PP como "la única opción política que no les va a meter en un lío" si logra un buen resultado en esa cita con las urnas. Juanma Moreno ha aludido a esos comicios al Parlamento catalán en el transcurso de su intervención en la clausura de la Unión Intermunicipal del PP de Málaga, en la que también ha participado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, y desde donde ha expresado su deseo y confianza en que el PP obtenga "un buen resultado" en esas elecciones, "porque todo lo demás será un lío para Cataluña y un lío para España", según ha sostenido. En esa línea, el presidente del PP-A ha puesto de relieve que los partidos independentistas "están centrados en la independencia" de Cataluña, "porque es lo único que les interesa, la ruptura con España, mantener su chiringuito y su 'status quo'", según ha abundado. Asimismo, Moreno ha señalado que "el otro partido" al que "algunas personas que confunden como constitucionalista", en referencia al PSC que lidera Salvador Illa, "sólo está en una cosa, en apuntalar" al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "en darle respiración asistida a un presidente absolutamente agotado y fuera de la realidad" española. En esa línea, el presidente andaluz se ha preguntado "quién está pendiente de los catalanes, de la gestión sanitaria, educativa o de los recursos" de una comunidad que "es una maravilla en términos de potencialidades económicas y en términos sociales y culturales", y él mismo ha respondido que "nadie". Así, Moreno ha reivindicado al PP como "el único partido que se preocupa de los ciudadanos y de los catalanes", y la única formación cuyo programa electoral y cuyos líderes "están preocupados por sus ciudadanos, por lo que sucede en sus calles o en su entorno", y ha apostillado que "eso los catalanes deberían pensarlo bien". Moreno ha querido así realizar un llamamiento "desde Andalucía", una comunidad que tiene "tantos vínculos" con Cataluña, en términos "culturales, sociales y económicos", dirigido a "todos esos andaluces que viven en Cataluña, a todos esos catalanes que son de origen andaluz", para que el día de las elecciones "piensen en sentido común, en su presente y en su futuro, que piensen en la única opción política que no les va a meter en un lío, porque todo lo demás será un lío para Cataluña, para los catalanes y para el conjunto de los españoles", según ha insistido en advertir el presidente de la Junta. Posteriormente, a Moreno le han preguntado los periodistas en una atención a medios tras finalizar su intervención en este acto por el discurso que el PP está realizando en relación a la inmigración en Cataluña, y al respecto ha comentado que "hay un problema de ocupación de vivienda en Cataluña grave". "Lo hay" y "es una realidad", ha sostenido el presidente andaluz antes de apostillar que no tiene que ser "alarmante" hablar de eso, y de defender que también se está hablando en la campaña de las catalanas de otras cuestiones como sanidad, educación y "muchos asuntos que preocupan a los ciudadanos" de esa comunidad.