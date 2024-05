La AN da la razón al presunto conseguidor del 'caso Koldo' y le devuelve 6 vehículos, entre ellos dos Ferrari

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y presunto conseguidor de la trama que se investiga en el 'caso Koldo', y acuerda que se le devuelvan los seis vehículos de alta gama que se le embargaron en marzo, incluido un Ferrari Portofino y un Ferrari F12, con valores de mercado que oscilan entre los 200.000 y los 400.000 euros. Así consta en un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Ana Revuelta, explica que el tribunal revoca la resolución del juez instructor Ismael Moreno que confirmaba el bloqueo de los automóviles en marzo, y que por tanto se debe devolver a sus legítimos propietarios --De Aldama y sociedades relacionadas con él-- no solo el Ferrari Portifino negro sino también el Ferrari F12 rojo, el Range Rover, el Porche Macan, el Volkswagen Golf R 32 y el Audi A8. La Sala fundamenta esta decisión alegando que el auto de entrada y registro del 19 de febrero que derivó en el bloqueo de estos automóviles "no habilitó para la aprehensión y depósito de los seis vehículos", y añade que "los bienes intervenidos en las actuaciones policiales, o en este caso por mandato judicial, exigen de una resolución 'ad hoc' (...) para entender que han sido embargados cautelarmente o decomisados". Suma a esto que también es necesario "la realización del juicio de inferencia atinente a la culpabilidad del investigado, así como la determinación aproximativa y provisional de la cuantía probable que pudiera alcanzar el beneficio procedente de la actividad ilícita investigada" antes de embargar bienes. Y añade que se han de relacionar eso bienes "con la comisión del delito" o justificar que puedan provenir "o sean el beneficio de la actividad delictiva". "Exigencias de motivación que no se han cumplido ni en el auto de entrada y registro" ni en el auto por el que el juez confirmaba el embargo en marzo, abunda. LA DECISIÓN DEL JUEZ Cabe recordar que Moreno, que investiga esta presunta trama que habría pagado comisiones irregulares por la adjudicación de contratos de mascarillas en la pandemia, acordó el embargo de estos vehículos accediendo a la solicitud de bloqueo formulada por la Guardia Civil y contando con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción. De Aldama fue uno de los detenidos al estallar la 'Operación Delorme' y se habría embolsado un total de 5,5 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción, que considera que el empresario habría recurrido al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, para "agilizar trámites" con el Ministerio de Transportes para conseguir los contratos de mascarillas.