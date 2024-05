Juan Carlos I volverá el próximo martes a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en las regatas del fin de semana

El rey emérito Juan Carlos I volverá, previsiblemente, el próximo martes a Galicia para participar, de ser posible, en las regatas que se disputan el fin de semana en la localidad pontevedresa de Sanxenxo. Así lo han confirmado fuentes de su entrono consultadas por Europa Press que han detallado que está previsto que doña Sofía visite el lunes el Banco de Alimentos de Lugo, aunque este acto no figura en la agenda oficial que Zarzuela publica todos los viernes con los actos de la siguiente semana. La visita del padre de Felipe VI se producirá casi un mes después del viaje anterior y ya será la tercera vez que acude a Galicia en lo que va de año. El 'Bribón' ya está inscrito en la competición y entre su tripulación, además de Juan Carlos I, figuran Pedro Campos, Eduardo Marín Lasheras, Alejandro Abascal y Roi Álvarez, entre otros. Con todo, la visita de abril fue muy diferente a las anteriores y es que, a pesar de la buena meteorología y de que la tripulación del 'Bribón' participó en la regata, Juan Carlos I no salió ningún día a navegar. Durante esa estancia no tuvo mucha actividad ya que las dos veces que se le vio desde que llegó a Galicia fue durante el fin de semana y tampoco recibió ninguna visita familiar.