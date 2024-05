Israel Galván huye del virtuosismo y baila las palabras en 'Dream-Madre'

Madrid, 10 may (EFE).- El bailaor sevillano Israel Galván da un paso más hacia lo inexplorado en 'Dream', anagrama de 'Madre', un espectáculo bajo la dirección y creación de Natalia Menéndez, en el se que abordan las relaciones materno filiales.

Una creación, que se subirá a las tablas del Teatro Español del 17 al 26 de mayo, no es teatro, ni danza ni flamenco, pero ensambla a todos ellos, para recrear una ceremonia del hijo, que deja a una madre atenta, para tiempo después convertirse él mismo en madre.

De Galván es la coreografía que le lleva a rendirse a las palabras. "Nunca había hecho teatro y aquí bailo las palabras", de las que se ha dejado guiar por Natalia Menéndez, "una maestra".

Menéndez ha explicado este viernes en rueda de prensa que cuando vio a Galván (Sevilla, 1973) sobre un escenario la conmovió tanto, que vio en él "a una madre y a un hijo; y con este espectáculo buscamos a la madre de hoy, de ayer y de mañana".

Es el bailaor quien se desdobla y representa a todas ellas. "El flamenco siempre ha estado muy determinado por el género", advierte, y con esta obra ha querido "robar a la mujer su estilo".

Una oportunidad -dice- para construir un cuerpo nuevo, "soy una especie de Frankenstein, puedo crear una criatura con los brazos de Pina Bausch y el cuerpo de Farruco".

Una manera de liberarse del virtuosismo, "no me gusta bailar. No bailo, andar ya es baile, no es necesario forzarlo".

Un espectáculo que se pregunta cuánto tenemos de animales y cuánto tienen ellos de nosotros, a través de sonidos cotidianos, infantiles unidos a materiales opacos, viscosos, vinculados a esa relación materno filial, en la que no ha faltado al mirada al cine -"Psicosis"- o a mitos griegos como Medea o Hécuba.

Es en este punto cuando aparece en el escenario una abogada, "no una actriz", Paquita Cobos, que expone, "sin juzgar", cómo animales y mitos matan a sus crías o se entregan por ellas.

El espectáculo cuenta con María Marín a la guitarra y cante; antonio Moreno a las percusione y Juan Jiménez a los vientos. EFE

