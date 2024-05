Iratxe García acusa a Vox de "utilizar" a agricultores y recuerda que el comisario del ramo es de su familia política

La número dos de la lista del PSOE a las elecciones europeas, Iratxe García, ha acusado a Vox de utilizar a agricultores y ganaderos con fines electorales y ha recordado al sector primario que el comisario europeo del ramo pertenece a la misma familia política que el partido de Santiago Abascal. Así lo ha apuntado la responsable socialista durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Zamora, en el marco de la precampaña comunitaria, junto al secretario general del partido en la provincia, Antidio Fagúndez. García ha lamentado que la "ultraderecha haya utilizado al sector agrícola y ganadero solo con fines electorales" y ha señalado que "el actual comisario de Agricultura pertenece a la familia política de Vox", una circunstancia que, bajo el punto de vista de la responsable del PSOE, convierte en "mentiras" muchos de los argumentos de la formación dirigida por Santiago Abascal. Asimismo, la representante del PSOE ha cargado contra quienes pretenden plantear una disyuntiva entre el medio ambiente y el sector primario, y ha aseverado que "el futuro de la agricultura no será posible si no se aborda el cambio climático". "Hay que ser responsables", ha recalcado García, quien ha reconocido que el sector tiene problemas, pero que ha insistido en la pertinencia de "sentarse y negociar". Además, ha abogado por "combatir a la ultraderecha con la verdad y con argumentos" y también "poniendo freno a los bulos". . ESTRATEGIA PARA EUROPEAS En cuanto a la estrategia del partido para las europeas, Iratxe García ha asegurado que el PSOE va a dedicar sus esfuerzos "a explicar por qué Europa necesita seguir avanzando". "Hemos pasado una legislatura compleja con grandes desafíos e incertidumbres, incluida una pandemia global en la que paramos nuestras economías", ha recordado la socialista, quien ha defendido la puesta en marcha de "un plan de recuperación" que ha tomado la forma del "mayor paquete de inversiones de la historia". En lo que afecta a la provincia de Zamora, la socialista ha mencionado el impulso a proyectos como la inminente humanización de las travesías de Zamora capital, los planes de sostenibilidad turística, la llegada de la banda ancha a los pueblos o programas como el DUS 5000. "Mientras, el Partido Popular no ha estado arrimando el hombro, sino poniendo piedras en el camino", ha lamentado la candidata socialista. Finalmente, García también ha defendido las actuaciones del Gobierno de España en lo que tiene que ver con Europa y ha puesto como ejemplo concreto la tarea de la vicepresidenta que ahora encabeza la lista para las Europeas, Teresa Ribera, en la negociación de la llamada excepción ibérica.