Fernández (PP) ve posible ser "la llave de la política catalana" pero reconoce que el escenario es "endiablado"

El candidato del Partido Popular a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha considerado que su partido puede llegar a tener la "llave de la política catalana", si bien ha reconocido que el escenario es "endiablado" y que por tanto "no es sencillo" que la formación crezca "de forma sólida". "El resultado va a ser muy bueno y podemos incluso llegar a tener la llave de la política catalana, luego es verdad que el escenario es endiablado, pero podemos tener esa llave" ha expresado el 'popular' en una entrevista a la cadena Cope, recogida por Europa Press. En ella también ha apuntado que el PP aspira a crecer "de manera sólida", aunque reconociendo que "vienen de una situación muy difícil" y por tanto no les será "sencillo". Asimismo, ha recordado que la historia del constitucionalismo catalán es una historia "de bastantes decepciones" y que con el resultado electoral de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo el PP va a poner una "piedra muy sólida" para construir una alternativa al nacionalismo en un futuro "muy próximo". "Yo sobre todo tengo muchísimas ganas de recuperar la ilusión en Cataluña que en su momento Ciudadanos fue capaz de lograr y sé que lo podemos hacer y es una de las razones por las que yo no me fui de Cataluña" ha concluido Fernández, haciendo referencia a la "gran decepción" que supuso que el partido "se largase" de Cataluña tras su "victoria espectacular" en las elecciones del 2017.