Fernández (PP) promete no poner "los delirios identitarios de nadie" en la agenda política

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha prometido este viernes no poner "los delirios identitarios de nadie" en la agenda política e iniciar, textualmente, una etapa de ilusión que permita a la sociedad catalana ver futuro. "Me comprometo a poner en la agenda política no los delirios identitarios de nadie, sino las preocupaciones de la sociedad catalana", ha declarado en una atención a los medios tras una visita a las Bodegas Canals & Munné en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) junto al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y la cabeza de lista a las europeas y directora de campaña Dolors Montserrat. Ha asegurado que tanto PSC, como ERC y Junts "merecen ir a la oposición si no son capaces de gestionar" la sequía y garantizar el abastecimiento de agua de boca, así como ha tachado estos últimos 15 años de gobierno fallido. En este sentido, ha reivindicado un sector vitivinícola fuerte y una ganadería sólida para que Catalunya vuelva a ser líder y ha defendido "garantizar que todos los servicios públicos lleguen a las comarcas de interior". MAÑUECO Y RUEDA Fernández ha abogado por la bajada de impuestos y ha puesto como ejemplo a seguir la gestión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien a su juicio ha demostrado que bajando impuestos puedes tener "el mejor sistema educativo de España". Asimismo, ha puesto en valor el mandato del presidente de Galicia, Alfonso Rueda, con una comunidad que "también sale mal parada como Catalunya" en el actual sistema de financiación, pero ha asegurado que incluso así nunca se ha utilizado esta cuestión como excusa en materia de impuestos.