Feijóo pide el voto a los electores de Vox y Cs: "Hoy Cs es el PP de Cataluña"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes el voto de los socialistas y nacionalistas desencantados, así como del electorado de Vox y de Cs, alegando que "hoy Cs es el PP de Cataluña". Feijóo ha reclamado el voto de "los que dieron la victoria a Ciudadanos en el año 2017 en Cataluña", en el acto final de campaña de los populares en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto al candidato a las catalanas, Alejandro Fernández; la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y la concejal en la ciudad Sònia Esplugas. "Le pido el voto a aquellos rebeldes, a aquellos valientes, a aquellos que trajeron la ilusión, a aquellos que despertaron la ilusión de toda España cuando vimos el excelente resultado de Ciudadanos en Cataluña", ha añadido, a la vez que ha asegurado que no les defraudarán nunca porque, textualmente, ya están en casa. También se ha dirigido a los votantes de Vox porque saben que el PP "es el lugar apropiado para sus votos", ya que, según él, los populares tienen experiencia de gobierno, de gestión de servicios públicos y de creación de empleo. SOCIALISTAS Y NACIONALISTAS En este sentido, ha llamado a concentrar el voto para que Fernández tenga un buen grupo parlamentario, apelando a aquellos que han votado por los socialistas en un pasado y no quieren que su voto "vaya a favorecer otra vez al separatismo". "Le pido el voto también a los que alguna vez votaron al nacionalismo de buena fe y se han dado cuenta que el nacionalismo realmente era el disfraz del separatismo y era realmente el autor del proceso", ha aseverado. Además, ha instado a votar al PP para que "ningún catalán perdone la malversación de dinero público" y ha cargado contra el PSC, que a su juicio dice que es el cambio cuando es el partido que gobierna más ayuntamientos y diputaciones en Cataluña. Ha reivindicado que el voto a los populares este 12 de mayo es "el único resultado en el que se fijará Sánchez". POR LA "Cataluña COMPLETA" Feijóo ha erigido la opción del PP como la defensa de una Cataluña catalana, española y europea: "Votemos el domingo por la Cataluña completa." "Para que Cataluña y España no la decidan entre dos, ni se la repartan entre dos", ha recalcado, en alusión implícita al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.