Enel culmina la cesión de sus activos generadores en Perú por 1.300 millones de dólares

Roma, 10 may (EFE).- El grupo energético Enel ha completado la venta de todos sus activos generadores en Perú a la sociedad Niagara Energy por un valor de unos 1.300 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros), reveló este viernes la compañía italiana.

"Enel S. p. A. informa de que Enel Perú S. A. C. , controlada por Enel S. p. A. a través de la sociedad cotizada chilena Enel Américas S. A. , completó la cesión de la totalidad de sus participaciones en las empresas de generación eléctrica Enel Generación Perú S. A. A. y Compañía Energética Veracruz S. A. C. a Niagara Energy S. A. C.", indicó en un comunicado.

La operación con Nigara Energy, filial peruana del fondo de inversión global Actis, se llevó a cabo tras el cumplimiento de las condiciones suspensivas previstas en el acuerdo de compraventa, anunciado el 22 de noviembre de 2023, incluida la aprobación por la autoridad de competencia de Perú.

La contraprestación total "incluye los ajustes habituales para este tipo de transacciones, de conformidad con el acuerdo de compraventa", explicó Enel, que cifró el valor total de la empresa, en relación con el 100 % de los activos cedidos, en unos 2.100 millones de dólares (2.000 millones de euros).

"La operación generó una reducción del endeudamiento neto consolidado del grupo de cerca de 1. 200 millones de euros en 2024, que se suman a los cerca de 400 millones de euros reconocidos en 2023, debido principalmente a la reclasificación como “poseídos para la venta” de los activos y pasivos relacionados con los activos generadores en Perú", añadió.

También tuvo un impacto positivo en los beneficios netos del grupo reportados en 2024 de aproximadamente 7 millones de euros, pero no tuvo ningún impacto en los resultados económicos ordinarios, explica la compañía.

"La cesión, prevista en el Plan Estratégico 2024-2026, está en línea con el objetivo de garantizar al Grupo una estructura financiera sólida y sostenible y de aumentar la proporción de capital invertido en las áreas geográficas donde el Grupo ha centrado su Plan Estratégico.

Según los resultados anunciados este jueves, Enel, matriz de la española Endesa, ganó 1.931 millones de euros en el primer trimestre del año, un 86,8 % más respectó a los 1.034 millones de euros del mismo periodo de 2023. EFE

mr/alf