El juez que admitió la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez interroga hoy a dos responsables de medios

El juez que abrió diligencias de investigación a raíz de la denuncia que presentó Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomará declaración este viernes --en calidad de testigos-- a dos responsables de sendos medios de comunicación que publicaron informaciones en las que el sindicato basa su escrito. Fuentes jurídicas precisaron a Europa Press que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a un responsable de 'El Confidencial' y a otro de 'Esdiario', tal y como pidió Manos Limpias en su denuncia, en el marco de la causa en la que investiga bajo secreto presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Según fuentes fiscales consultadas por esta agencia de noticias, el juez Juan Carlos Peinado acordó la citación antes de dar traslado de la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid que, una vez que tuvo conocimiento de que se habían abierto diligencias de investigación, presentó un recurso ante la Audiencia de Madrid pidiendo que ordene el archivo del procedimiento. El interrogatorio de este viernes será el primero que tenga lugar en estas pesquisas que el juez abrió el pasado 16 de abril, siete días después de que Manos Limpias presentara la denuncia en la que sostiene que Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas". MANOS LIMPIAS SE BASA EN NOTICIAS El sindicato apoya su denuncia contra la esposa del jefe del Ejecutivo en lo publicado por varios diarios digitales y de papel, así como lo conocido por tertulias televisivas. En una nota de prensa posterior, Miguel Bernad --secretario general de Manos Limpias-- recalcó que se basaba en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no fueran ciertas debían ser "quienes las publicaron" quienes asuman "la falsedad". En dicha denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el sindicato señala que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", indica, añadiendo que la cátedra de Gómez fichó como profesor asociado a ese empresario. Una vez abiertas las diligencias de investigación, Manos Limpias aportó al juez un informe en relación a cuatro contratos por importe de 10,2 millones de euros que adjudicó el ente público 'Red.es' a la mercantil de Barrabés, Innova Next SL. Por otro lado, en la denuncia apunta que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate (...) de la compañía". A esto suma que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la esposa de Sánchez y su equipo. AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA El pasado viernes, Manos Limpias anunció que ha ampliado su denuncia contra Gómez con un informe sobre las ayudas públicas concedidas a Globalia durante la pandemia y en el que apunta al presidente del Gobierno como "presunto encubridor y cooperador necesario de los negocios" de su esposa. En concreto, el sindicato cuestiona dos ayudas concedidas a Globalia --propietaria de la aerolínea Air Europa-- por 475 y 320 millones de euros que "aprueba el Consejo de Ministros sin pasar el control que pasaron la mayoría de empresas" para ser beneficiadas por un fondo de apoyo a la solvencia de compañías estratégicas. Además, Manos Limpias ha pedido al juzgado que reclame el cruce de llamadas de Gómez, tanto de los teléfonos adscritos a Presidencia del Gobierno como de particulares, con los empresarios Barrabés, Javier Hidalgo (ex consejero delegado de Globalia) y De Aldama, con los que tiene "una relación de amistad que no ha desmentido" y "contactos directos, íntimos y constantes", indicó Bernad.