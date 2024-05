El inminente reconocimiento de Palestina marcará el encuentro de Albares con Blinken hoy en Washington

El inminente reconocimiento por parte del Gobierno español del Estado palestino marcará la agenda del encuentro que mantendrá este viernes en Washington el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en la que además del conflicto en Gaza también se hablará sobre la guerra de Ucrania. Aunque Albares no ha querido confirmar que España vaya a dar el paso junto con Irlanda y otros países de la UE el próximo 21 de mayo, como ha apuntado la televisión estatal irlandesa, los constantes contactos que en las últimas semanas ha venido manteniendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el viaje del ministro a Washington apuntan a que será inminente. La propia portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reiteró el martes que se hará antes de julio y la fecha planteada encajaría bien en el calendario hasta entonces, ya que es un martes, día de Consejo de Ministros, que es donde se tiene que producir el reconocimiento, y previa al arranque de la campaña de cara a las elecciones europeas del 9 de junio. Albares tendrá pues ocasión de explicar a Blinken el paso que se dispone a dar el Gobierno y los motivos detrás del mismo. El ministro ha insistido nuevamente antes de poner rumbo a Washington en que se trata de una decisión soberana que España quiere dar por justicia y también por humanidad y porque considera que es la mejor forma de contribuir a la solución de dos Estados y que llegado el momento el Estado palestino "no sea inviable". EEUU NO CREE QUE SEA EL MOMENTO Estados Unidos ha dejado claro que no considera que el reconocimiento del Estado palestino en estos momentos sea lo adecuado. En plena gira de Sánchez por distintos países europeos para aunar esfuerzos con otros líderes, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, sostuvo que cada país debe tomar "sus propias decisiones" sobre el momento de hacer un reconocimiento de este tipo, si bien aclaró que Washington cree que "se logra mejor a través del diálogo y la negociación entre las dos partes y con otros países de la región". Además, el encuentro entre Albares y Blinken se producirá el mismo día en que la Asamblea General de la ONU se pronunciará sobre la entrada de Palestina como miembro pleno en Naciones Unidas, después de que el Consejo de Seguridad rechazara el pasado 19 de abril dar el visto bueno tras el veto de Estados Unidos. El ministro de Exteriores, que acudió entonces al debate para respaldar la entrada de Palestina, ha ratificado que España apoyará esta iniciativa --que en cualquier caso no es vinculante-- y ha puesto en valor que ya hay más de 140 países que reconocen al Estado palestino, después de que en las últimas semanas se hayan sumado Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas. Precisamente la votación de este viernes será también previsiblemente uno de los argumentos del Gobierno para defender su determinación de seguir adelante con el reconocimiento, puesto que lo previsible es que visibilice el apoyo mayoritario a la entrada como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Al margen de la cuestión del reconocimiento, Albares tendrá oportunidad de discutir con el secretario de Estado los últimos acontecimientos en el terreno, incluida la ofensiva militar de Israel sobre Rafá, así como los esfuerzos continuados para la consecución de un alto el fuego y también para evitar que el conflicto en la Franja se extienda por la región. OTROS TEMAS EN LA AGENDA El encuentro, el segundo en Washington tras el celebrado precisamente el 10 de mayo de 2023, también permitirá discutir sobre el conflicto en Ucrania, una cuestión en la que las posiciones de España y Estados Unidos están mucho más en sintonía, ya que los dos países han mantenido un apoyo firme al Gobierno de Volodimir Zelenski en todos los ámbitos. Asimismo, ambos repasarán las "excelentes" relaciones bilaterales entre los dos países, en palabras de Albares. Fuentes diplomáticas han adelantado que también se tratará la limpieza adicional pendiente por parte de Estados Unidos de los terrenos contaminados a raíz del accidente sufrido por dos aviones sobre la pedanía de Palomares (Almería) en 1966. Por último, la cita permitirá también preparar la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en Washington el próximo mes de julio, donde los líderes aliados deberán, entre otras cosas, elegir al sucesor del actual secretario general, Jens Stoltenberg, con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, como favorito.