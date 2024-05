El Gobierno valenciano elimina un programa para incluir a mujeres en contenidos didácticos

València, 10 may (EFE).- La Conselleria de Educación del Gobierno valenciano va a suprimir un proyecto destinado a incluir referentes femeninas y sus contribuciones en los contenidos educativos, debido según este departamento a que se han desmarcado varios socios internacionales, mientras que el PSPV-PSOE lo ha atribuido a que el Consell no le ve "relevancia".

Fuentes de la Conselleria que dirige José Antonio Rovira (PP) han señalado que durante los últimos meses se han ido desmarcando socios internacionales del proyecto denominado 'Women's Legacy', entre ellos uno de Jordania, una entidad francesa y una universidad también gala.

Los dos primeros tenían a su cargo el desarrollo de actividades y objetivos "muy específicos, que no pueden asumir otros socios", y aunque la Conselleria ha mantenido reuniones con las asociaciones "no hay socios nuevos y esas tareas no las asume nadie, por lo que el proyecto se queda vacío de contenido".

Por ello, según las mismas fuentes, se ha notificado la supresión para la próxima edición y habrá que devolver la parte de los fondos que no ha sido utilizada.

Sin embargo, la portavoz socialista de Igualdad en Les Corts, Rosa Peris, ha calificado de "mala noticia" que la Generalitat "haya considerado que esto no tiene relevancia", un proyecto europeo liderado por la Comunitat Valenciana para "recuperar la memoria de las grandes aportaciones de las mujeres en la historia".

Ha lamentado la "semana negra" para el reconocimiento de los derechos y de la dignidad de las mujeres gracias al Consell de Carlos Mazón, que "dice no a reforzar la fiscalía de violencia de género, dice no a las aportaciones de las mujeres en la historia, y ha dicho sí a la constitución de una fundación para la defensa de los maltratadores".

La dirigente socialista ha pedido al Consell de Mazón "reflexionar sobre la dirección a la que están llevando" a la Comunitat Valenciana, y ha reclamado: "Deben volver a la senda de la Unión Europea". EFE

