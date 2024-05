Díaz asegura que Albiach garantiza un Govern progresista: "No va a pactar con Junts"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que la candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, es la garantía de un Govern progresista: "Ella no tiene dudas: no va a pactar con Junts. Ella es la garante de que tengáis un gobierno progresista". Así se ha pronunciado este viernes en el acto final de la campaña de en Cornellà de Llobregat (Barcelona) junto a la propia Albiach; el candidato 2 por Barcelona, Lluís Mijoler; el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun; la exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau, y el candidato a las europeas, Jaume Asens. Díaz ha llamado a votar con esperanza, no con ilusión, y ha apelado al voto de las mujeres catalanas, tras lo cual ha avisado de que "un acuerdo con Junts va a laminar los derechos de las mujeres". (HABRÁ AMPLIACIÓN)