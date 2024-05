Carrizosa (Cs) condiciona su apoyo a una eventual investidura de Illa a entrar en el Govern

El candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, ha condicionado este lunes un hipotético apoyo a una eventual investidura del candidato del PSC, Salvador Illa, a entrar a formar parte del Govern, algo que, sería necesario para garantizar el cumplimiento de futuros pactos con los socialistas, ha dicho. "No me planteo ningún voto al PSC, pero si después de las elecciones hubiera una mínima posibilidad de un Govern sin separatistas, deberíamos garantizar el cumplimiento de pactos, y eso sólo puedes hacerlo si estás en el Govern", ha expresado Carrizosa, en una rueda de prensa de la Agència Catalana de Notícies (ACN). Carrizosa ha valorado que unos buenos resultados para su partido serían entrar en el Parlament, aunque sea por la mínima, y ha augurado que, pese a la tendencia de las encuestas que dejan a su formación sin representación, Cs se mantendrá en la cámara catalana. También ha llamado a los electores que no voten únicamente mirando a las encuestas, que ha tildado de "armas de manipulación masiva". MANTENERSE COMO PARTIDO Respecto al futuro del partido naranja, Carrizosa ha dicho que, sea cual sea el resultado del 12 de mayo, Cs tiene dinero y cargos públicos para mantenerse más años aunque no obtenga diputados en el Parlament: "Estamos preparados para tener una vida más larga que lo que auguran algunos", ha expresado. Carrizosa ha asegurado que ha recibido ofertas de otros partidos para integrarse a sus listas, pero ha remarcado que "nunca lo aceptará", y ha defendido a Cs como una opción política de centro para los votantes que no se sienten ni del PP ni del PSOE.