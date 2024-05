Bendodo acusa a Sánchez de que "ha activado la máquina para desgastar la democracia" con críticas a jueces y periodistas

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha acusado este viernes en Málaga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "ha activado la máquina para desgastar la democracia" por considerar que sus palabras tras los cinco de días de reflexión que abrió sobre su continuidad como jefe del Gobierno "han puesto en entredicho los pilares de la democracia", entre los que ha situado "la independencia de los jueces y la libertad de los periodistas". Durante su intervención en la Intermunicipal del Partido Popular de Málaga, donde ha precedido en el uso de la palabra al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, Bendodo ha proclamado que "tenemos que luchar por nuestra democracia, que nadie puede socavar". El dirigente del PP nacional ha puesto el ejemplo de la situación que viven países suraméricanos, "donde la democracia ha ido languidenciendo", de los que ha mencionado el caso de Venezuela, para afirmar que "la calidad y la madurez" de un sistema democrático se evalúa con esos dos parámetros, independencia judicial y libertad de los medios de comunicación, por cuanto allí "todo empezó así". Bendodo, quien ha apelado a "la oportunidad el 9 de junio en las urnas", en alusión a las elecciones al Parlamento europeo, ha considerado que la gestión de Sánchez se caracteriza por que "un escándalo será menor que el del día siguiente", antes de esgrimir un "imaginaos si el PP dice esto" sobre las consecuencias en caso de hacer las mismas reflexiones que ha hecho el presidente del Gobierno. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP nacional ha señalado "las dos crisis internacionales" cuyo origen ha situado en declaraciones de los ministros Óscar Puente y Pablo Bustinduy, a los que ha recriminado haber desatado un problema en las relaciones institucionales con Argentina e Israel, respectivamente, por lo que ha inferido que sería deseable "los ministros más calladitos" antes de preguntarse por comportamientos de uno y otro como "qué hace enviando cartas a las empresas" o "insultando al presidente de Argentina", y proclamar que "estamos quedando fatal". Con este escenario ha apelado a su partido ante "la oportunidad de hacer una demostración clara y alta de que no estamos dispuestos a que Sánchez siga atravesando todas las líneas rojas", para mencionar "al último fichaje de Pedro Sánchez", Carlos Ocaña, para representar al Estado en el Consejo de Administración de Telefónica a través de la SEPI, por lo que ha ironizado sobre la posibilidad de "buscar a un experto en telecomunicaciones, a una terna de ingenieros" y concluir que la elección ha recaído en "el que me ha escrito el libro de la tesis". "Así no puede funcionar un país", ha proclamado Bendodo, quien ha hablado entonces "del Gobierno de Sánchez, de los Tezanos, Puente, Koldo" y concluir que "es lo que tenemos, pero nos rebelamos". El dirigente del PP nacional ha trazado un paralelismo entre Sánchez y Moreno para afirmar que "Juanma curra, las 24 horas del día", así como que "una gran diferencia" es que el presidente de la Junta de Andalucía "piensa en los problemas de los andaluces" mientras que el presidente del Gobierno "solo piensa en él y no en el conjunto de los ciudadanos".