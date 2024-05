Aragonès no ve problema en que mossos fuera de servicio y sin arma protejan a Puigdemont

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha enmarcado en una cuestión personal que agentes de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio protejan al candidato de Junts+ y expresidente, Carles Puigdemont, y ha dicho que si es fuera de horario y cumplen la ley "no tiene porque haber problema". Lo ha dicho en una entrevista de La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press al preguntársele por una información publicada por 'El País', que revela que mossos sin arma aprovechan días de fiesta y de vacaciones para garantizar la seguridad de Puigdemont, situación que el cuerpo está estudiando. Aragonès ha sostenido que será el régimen interno del cuerpo quien deberá dirimir si se ha producido alguna irregularidad, aunque ha afirmado que, si los agentes están fuera de servicio y no van armados, pueden hacer "lo que quieran" en su tiempo libre. PROTECCIÓN A CANDIDATOS Ha recordado que el conseller de Interior, Joan Igansi Elena, pidió al Ministerio de Interior que Puigdemont tuviera el mismo trato en materia de protección que el resto de candidatos a las elecciones. "Al ser fuera del Estado, se tiene que pedir autorización, a la que no ha habido respuesta o la respuesta no ha sido positiva y, por lo tanto, creo que esta es la anomalía principal", ha argumentado el presidente catalán. EL CASO DE BUCH Preguntado por si cree que Elena puede acabar procesado como el exconseller de Interior Miquel Buch, que fue condenado a 4 años y medio de prisión por poner un escolta a Puigdemont, ha dicho que no lo cree. "El caso del conseller Buch tuvo injustamente estas consecuencias, pero las características son distintas", ha concluido.