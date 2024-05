Albiach acusa a Illa de reivindicar a Pujol y a ERC de no "emanciparse de Junts"

La candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha acusado al candidato del PSC, Salvador Illa, de no reivindicar al expresidente de la Generalitat socialista Joan Maragall, sino al también expresidente de la Generalitat de Convergència, Jordi Pujol, y a ERC de "no ser capaz de emanciparse de Junts". Así se ha pronunciado este viernes en el acto final de la campaña de los Comuns ante unas 1.000 personas, según la organización, en Cornellà de Llobregat (Barcelona), junto con la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun; la exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau; el candidato a las elecciones europeas Jaume Asens y el candidato 2 por Barcelona, Lluís Mijoler. Albiach ha asegurado que los Comuns son la única fuerza que no quiere pactar con Junts, y ha acusado a PSC y ERC de querer sustituir a esta fuerza política: "Somos los únicos que no queremos pactar con Junts ni sustituir a Junts como están intentando otros". Ha subrayado que estas elecciones van de dos modelos: "El de la coalición del asfalto, que ERC compra según el día", o el modelo de los Comuns, que asegura que apostará por políticas de izquierdas y priorizará el derecho a la vivienda, la sanidad y la educación públicas y la transición ecológica justa. Albiach ha pedido el voto a todos los catalanes que quieran lo mejor para Catalunya, y ha insistido: "Las únicas que ahora mismo garantizamos un Govern de izquierdas somos Comuns Sumar. No dudamos, no pactaremos con la derecha, con Junts ni con Puigdemont".