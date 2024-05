Albares dice que Blinken respeta que España vaya a reconocer a Palestina y que su viaje no busca su "aquiescencia"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, "respeta la posición soberana de España" de reconocer a Palestina al tiempo que ha dejado claro que su viaje no tenía como finalidad obtener la "aquiescencia" de Washington antes de dar el paso. Blinken "respeta la posición soberana de España, no ha emitido ningún comentario al respecto", ha indicado en rueda de prensa en Washington tras su encuentro de casi una hora y media con el secretario de Estado. "En ningún momento he notado ningún tipo de discrepancia", ha subrayado, incidiendo en que el secretario de Estado ya conocía la postura española porque es pública. El ministro ha incidido en que el objetivo de su visita, que se había estado preparando desde el verano, no era para "informar del reconocimiento" puesto que "es una decisión soberana", ha recalcado. En ningún caso, ha insistido había "una solicitud de información ni de aquiescencia" por parte de Estados Unidos. "Hemos hablado de Oriente Próximo y de Gaza como de otros muchos temas y hubiéramos hablado exactamente igual si ya se hubiera producido el reconocimiento o no se fuese a producir", ha esgrimido. Albares ha puesto el acento en que los dos gobiernos quieren "conseguir la paz y la estabilidad" y él le ha explicado en concreto cómo lo ve España. El Gobierno español quiere "un alto el fuego permanente e inmediato, la liberación incondicional de todos los rehenes y el acceso sin obstáculos de la ayuda humanitaria por los puntos terrestres y el reconocimiento del Estado palestino para hacer irreversible la solución de los Estados junto a la normalización de los Estados árabes con el Estado de Israel", ha resumido. En cuanto a la fecha concreta en que se producirá ese reconocimiento, ha insistido en que "cuando haya una fecha definitiva el Gobierno lo hará saber públicamente". ACUERDO DE SEGURIDAD CON UCRANIA En otro orden cosas, Albares ha confirmado que España y Ucrania ya han completado la negociación del acuerdo de seguridad bilateral, pero no ha querido entrar en detalles. "Daremos cuenta puntualmente en el momento en el que sea oportuno conjuntamente", ha afirmado. Con todo, ha resaltado que "es un paso más para estructurar, como han hecho todos los países del G7 y están haciendo muchos otros países europeos, y de dar previsibilidad a Ucrania" respecto al apoyo en materia de seguridad que va a recibir. "Al final es aterrizar en algo muy concreto ese apoyo a Ucrania que decimos tanto tiempo como sea necesario", ha remachado. El conflicto en Ucrania ha sido uno de los tratados. Según Albares, han explorado "mecanismos para que la ayuda a Ucrania sea lo más efectiva posible" de cara a la cumbre de la OTAN el próximo mes de julio en Washington. La reunión, al inicio de la cual se ha producido la firma de un memorándum de entendimiento para combatir la desinformación, en particular en español, también ha permitido abordar además de las relaciones bilaterales otros temas de interés para los dos países como la situación en el Sahel, en Centroamérica y en Haití.