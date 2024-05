Zapatero aplaude que los universitarios se manifiesten contra la "barbarie" en Gaza

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha aplaudido que los universitarios españoles se estén manifestando para reclamar que "finalice la barbarie" en la Franja de Gaza y así los palestinos tengan "un destino distinto". "Me parece que es fundamental que haya una movilización. Saludo que las universidades y los universitarios se pronuncien, se manifiesten, reclamen la paz", ha manifestado Zapatero en declaraciones recogidas por Europa Press antes de su participación en las Jornadas por el 20 aniversario de la Ley Contra la Violencia de Género que celebra la Universidad de Valladolid. Cuestionado por la discrepancia en el Gobierno de coalición por la carta enviada por el ministro de Derecho Sociales, Pablo Bustinduy, a empresas españolas para que no colaboren con Israel, el expresidente ha descartado fisuras y ha defendido que las diferencias "no llegan a categoría de roce". En este sentido, también ha advertido de que lo que se está viviendo en Gaza "va a marcar un antes y un después en la historia de las democracias", "en la historia de la comunidad política internacional" y "en la historia de Occidente". "No tengan ninguna duda, estoy convencido. Es tal la barbarie, tal la desproporción, el daño, el dolor, tantos seres humanos, niños inocentes, tantos huérfanos que deambulan, tanta hambre", ha apostillado. Al respecto, ha añadido que "van a pasar cosas muy serias" cuando las organizaciones internacionales, los gobiernos y las sociedades conozcan "a fondo" todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza". "Mantengamos la capacidad de tener sensibilidad hacia el dolor y la injusticia", ha finalizado.