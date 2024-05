Zapatero acusa al PP de "exagerar en el insulto y traspasar límites" con los "ataques" a Sánchez y su familia

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha acusado al PP de "exagerar en el insulto y traspasar límites" con los "ataques" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su familia, especialmente a su esposa, Begoña Gómez. "Espero que cuando se vea que no hay nada -- contra la esposa de Sánchez--, la derecha y otros otros actores de la vida pública, hagan una revisión autocrítica", ha aseverado en declaraciones recogidas por Europa Press antes de su participación en las Jornadas por el 20 aniversario de la Ley Contra la Violencia de Género que celebra la Universidad de Valladolid. En este sentido, Zapatero ha defendido que el "fin no justifica los medios y "aún menos" cuando "los medios van a la personalización deshumanizadora y al ataque a una familia", y ha pedido a la derecha española que "tanto ha hablado de proteger a la familia", que se aplique "el cuento". Asimismo, ha expresado su preocupación por el "intento de la derecha de deslegitimar al Gobierno desde el primer día", algo que, ha recordado, ya pasó cuando él ganó las elecciones en 2004 y que, ha lamentado, es "una costumbre del PP" que "hace que la situación política se crispe mucho". Pese a ello, Zapatero ha afirmado que tiene la "intuición" de que el tono político va a bajar, aunque aún no sea "evidente", y ha destacado que en ello tendrá "efecto" el período de cinco días de reflexión que ha llevado a cabo Sanchéz, una situación que se planteó de manera "muy inesperada" pero también "contundente". Por otro lado, el expresidente del Gobierno ha apoyado al ministro de Tranportes, Óscar Puente, en su rectificación sobre sus declaraciones en referencia al presidente de Argentina, Javier Milei. "Matizó rectificando. O rectificó matizando. Eso va en política", ha subrayado. En este contexto, ha indicado que esto ocurre "cuando tienes muchas oportunidades para pronunciarte públicamente". "Lo haces y alguna vez no aciertas", ha explicado, para incidir en que entiende también cuando esto le ocurre a "algún responsable del PP o de cualquier grupo".