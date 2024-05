Sánchez y Abascal cierran campaña en la ciudad de Barcelona mientras Feijóo y Díaz eligen L'Hospitalet y Cornellà

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal, viajarán este viernes a la ciudad de Barcelona para arropar a sus candidatos en el cierre de la campaña de las elecciones catalanas, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará al municipio barcelonés de L'Hospitalet de Llobregat. Por su parte, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, estará en Cornellà de Llobregat (Barcelona). Las elecciones catalanas de este domingo tendrán una lectura en clave nacional, dado que los resultados pueden agitar el tablero político y afectar la política de alianzas de Pedro Sánchez. De hecho, el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, ha amenazado con retirar el apoyo al Ejecutivo si el PSC impide un Gobierno independentista en Cataluña tras el 12 de mayo. Las encuestas coinciden en situar al PSC que lidera Salvador Illa como primera fuerza, seguido de Junts, que ha escalado posiciones en los últimos días mientras que ERC acusa un retroceso. Los 'populares', que fueron octava fuerza hace cuatro años, aspiran ahora a ser la cuarta fuerza, desbancando a Vox, que irrumpió en el Parlamento catalán con 11 escaños hace tres años. Una de las sorpresas de la noche puede ser Aliança Catalana, que podría lograr representación, según pronostican los sondeos. Por lo pronto, PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP han firmado no pactar con Vox ni con Aliança Catatala con el objetivo de combatir "el racismo y la extrema derecha" antes y después de los comicios. SÁNCHEZ ARROPARÁ A ILLA EN EL MITIN DE CIERRE El jefe del Ejecutivo cerrará la campaña catalana en Barcelona junto al candidato del PSC, Salvador Illa, en un acto en el pabellón de la Vall d'Hebron. Será su segundo acto de campaña en solo 48 horas porque este mismo jueves también arropa a su candidato en otro mítin en Vilanova i la Geltrú, que demuestra que el líder socialista se está volcando en los últimos días antes de la votación de las catalanas, en las que aspiran a ser la primera fuerza y además ser capaces de gobernar. Sánchez se reincorporó a los actos electorales después de un inicio de campaña convulso, marcado por la publicación de la carta a la ciudadanía en la que se dio cinco días para reflexioniar sobre su continuidad al frente del Gobierno. Una decisión que trastocó los planes del partido, hasta tal punto de que el PSC tuvo que confirmar que mantenía los mítines ante los rumores de cancelación. En todo caso, Sánchez no acudió al acto inicial, aunque estaba previsto que acompañase a Illa y no reapareció hasta la semana siguiente, una vez que despejó la duda de que seguiría en La Moncloa y al frente del PSOE tras varios días con el país en vilo. El lunes 29 de abril confirmó a los españoles que continuaba y tres días después se subió al escenario en San Boi de Llobregat (Barcelona) para desplegar un discurso a favor de las clases medias y trabajadoras y en el que volvió a denunciar la máquina del fango, que a su juicio sufren él y su esposa Begoña Gómez. El sábado 4 de mayo, en el ecuador de la campaña, también estuvo en Montmeló, donde arremetió contra PP y Vox e instó a los catalanes a decidir entre "democracia o fango". FEIJÓO POR LA MAÑANA EN VILAFRANCA Y CIERRE EN L'HOSPITALET Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cerrará la campaña en L'Hospitalet (Barcelona) junto a su candidato y presidente del PPC, Alejandro Fernández, después de una campaña en la que se ha implicado de lleno con alrededor de una decena de visitas. Por la mañana, visitará Vilafranca del Penedès. El PP aspira a dar el 'sorpasso' a Vox y el propio Feijóo así lo reconocido esta semana al mostrarse "convencido" de que van a pasar a ser la cuarta fuerza en Cataluña. De cumplirse ese pronóstico, los 'populares' superarían a los de Abascal --logró 11 diputados en 2021-- y se colocarían por detrás del PSC, Junts y ERC, a diferencia de hace tres años, que ocuparon la octava posición. Feijóo ha apelado tanto al votante del PSC que se siente "huérfano" tras la "deriva" de Sánchez --dijo que el PSOE "se ha borrado como partido de Estado"-- como al votante de Vox, recordando que la división del voto "resta escaños". Desde el arranque de campaña el PP ha hecho hincapié en la inseguridad y la okupación ilegal de viviendas, pero en los últimos días ha endurecido su discurso al relacionarlo con la inmigración ilegal, en línea con algunos mensajes de Vox, un partido que, según los sondeos resiste y solo baja ligeramente. ABASCAL, EN LA SIMBÓLICA PLAZA DE ARTÓS Por su parte, Santiago Abascal arropará a su candidato a la Presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, en el acto de cierre de campaña, que se celebrará en la barcelonesa plaza de Artós, simbólica para el constitucionalismo y para Vox. Allí, tuvieron lugar protestas contra el referéndum y la declaración unilateral de independencia en 2017, ganándose la fama de bastión contra el independentismo en la capital catalana. En el evento, al que también acudirá el candidato a las europeas Juan Carlos Girauta, se espera que Abascal remarque los ejes de la campaña de Vox para las elecciones de este domingo, con especial énfasis en la crítica a la inmigración ilegal y a la inseguridad que, denuncian, este fenómeno trae aparejada. Vox espera, así, afianzar a su electorado de cara a la jornada electoral, habida cuenta de que el Partido Popular ha empezado a imitar buena parte de sus postulados, según fuentes de este partido. YOLANDA DÍAZ ESTARÁ EN CORNELLÀ CON JÉSSICA ALBIACH Por su parte, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, participará en el cierre de la campaña de los 'comunes' en Cornellà de Llobregat, para arropar a la candidata de la formación, Jéssica Albiach. También intervendrán el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el número dos de la lista de Sumar a las elecciones europeas, Jaume Asens. El objetivo de los 'comunes' en esta campaña es ser determinantes para lograr un ejecutivo autonómico progresista en Cataluña y preservar su espacio electoral de cara a mover al PSC a intentar un tripartido de izquierdas.