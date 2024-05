Rego reclama "más contundencia" a España y la UE para romper relaciones con Israel

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha reclamado "más contundencia" a España y la UE para romper todo tipo de relaciones y acuerdos comerciales con Israel, así como cesar el envío de armas e imponer sanciones al Gobierno israelí. Así se ha pronunciado en un acto este jueves en Blanes (Girona), junto con la candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach; la exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau; la diputada en el Congreso Júlia Boada, y el cabeza de lista por Girona, Eloi Badia. "Lo que está sucediendo en Gaza es un ejemplo del avance de la lógica reaccionaria, del avance de las opciones que destrozan los derechos humanos", ha asegurado la ministra, que ha agradecido a los jóvenes de España que están acampando en las universidades para pedir la suspensión de relaciones con Israel y el reconocimiento del Estado palestino. Rego ha celebrado que los jóvenes hayan puesto en el centro del debate la necesidad del respeto al derecho internacional, la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos, "y que digan alto y claro que hay que parar el genocidio en Gaza". QUE NO GOBIERNE JUNTS La ministra también ha subrayado que votar a los Comuns el 12 de mayo es la única garantía de que en Cataluña no gobierne Junts, y que haya un Ejecutivo catalán que apueste por la justicia ecosocial "y no ceda al pacto del asfalto de Illa y Puigdemont". Rego ha sostenido que las elecciones catalanas estarán reñidas y ha dibujado dos escenarios tras el 12M: un Govern de Illa y Junts con "las recetas fallidas de siempre", o un Govern progresista con los Comuns. Ha acusado al candidato del PSC, Salvador Illa, y al de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de apostar por "la ampliación del Aeropuerto, las carreteras, el asfalto, los casinos", y ha añadido que esto no es el futuro que necesita Cataluña. Ha llamado a la movilización durante los días que quedan hasta el domingo, y ha insistido en que el voto a los Comuns "inclinará la balanza de una Cataluña que vuelva al pasado o una que vaya hacia el futuro".